Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
12794UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6 500 K
Jusqu'à +200 % de luminosité<br>
Système automobile avancé
Avec une température de couleur de 6 500 K, les feux de brouillard LED Philips X-tremeUltinon tirent parti de la technologie LUXEON de qualité automobile pour produire un faisceau lumineux blanc éclatant proche de la lumière du jour. La plus grande visibilité vous permet de mieux détecter les obstacles et de conduire de manière optimale. Et en réduisant la fatigue oculaire, un éclairage plus lumineux rend votre conduite de nuit plus agréable et excitante.
Comme nos yeux reflètent notre âme, nos éclairages avant en disent long sur notre voiture. Si vous souhaitez plus de style sans changer de voiture, dépensez votre argent intelligemment en optant pour de nouveaux éclairages avant. Votre voiture exprime votre personnalité : affirmez votre style avec les feux de brouillard LED de Philips. Remplacez votre éclairage jaune par une lumière blanche, éclatante et moderne. Pour obtenir cette esthétique haut de gamme, les conducteurs malins font le choix du style incomparable des feux de brouillard LED de Philips.
Les meilleurs éclairages automobiles ne sont pas simplement ceux qui projettent la lumière la plus puissante. Il est facile de produire des lampes LED automobiles de plus en plus lumineuses, mais c'est la manière dont cette luminosité accrue est employée qui compte. Une lumière vive non maîtrisée n'est pas idéale pour la conduite et elle peut même causer de dangereux éblouissements. Grâce à sa technologie SafeBeam, les feux de brouillard LED de Philips concentrent l'éclairage là où vous en avez besoin. Son faisceau précis et uniforme est conçu conformément aux règles de sécurité routière appliquées aux éclairages avant à halogène. Le contrôle plus précis de l'éclairage apporte plus de visibilité, ce qui vous permet de conduire mieux et avec plus de sécurité la nuit.
Notation globale
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.