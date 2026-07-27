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  • Conduisez en toute tranquillité
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VisionPlusSécurité et confort accrus

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Conduisez en toute tranquillité
Les lampes VisionPlus produisent une lumière plus puissante que les lampes classiques. VisionPlus permet aux conducteurs soucieux de leur sécurité de faire le choix de la performance. Extrêmement performantes et d'un excellent rapport qualité/prix, elles sont idéales pour les conducteurs les plus exigeants.
Voir tous les avantages

Qualité supérieure et visibilité accrue

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : P21/5W

  • 12 V, 21/5 W

  • Jusqu'à 60 % de visibilité en plus

  • Lampe automobile ultra-résistante

  • Nombre de lampes : 2

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Large choix d'ampoules 12 V répondant à toutes les fonctions de l'éclairage automobile

Quelle lampe 12 V pour quelle fonction ? Les offres de la gamme Philips Automotive couvrent toutes les fonctions d'éclairage propres aux automobiles : feux de route, feux de croisement, feux antibrouillard avant, clignotants avant, clignotants latéraux, clignotants arrière, feux de freinage, feux de recul, feux antibrouillard arrière, feux de plaque d'immatriculation, feux de stationnement, éclairage intérieur.

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Respect des critères haute qualité de l'homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des produits de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

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