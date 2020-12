LED OEM exclusives Lumileds sur le marché des pièces de rechange

Les lampes Philips Ultinon Pro9000 ont toujours une longueur d'avance en matière de performances grâce à leurs puces LED Lumileds TopContact de qualité exceptionnelle. Ces LED de fabricant d'équipement d'origine uniques produisent une lumière optimisée plus uniforme, génèrent moins de chaleur et présentent une couleur idéale pour améliorer la visibilité. Si les principaux constructeurs automobiles choisissent les puces LED automobiles de Lumileds et les lampes pour éclairage avant de Philips, c'est notamment parce qu'elles sont dotées des meilleurs composants et technologies, vous offrant ainsi des performances inégalées et une plus longue durée de vie.