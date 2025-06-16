Termes recherchés

    Brilliance

    Des couleurs qui repoussent les limites

    Prix de vente recommandé

    Ce produit a été arrêté
    Moniteurs Philips

    Gamme à usage domestique

    La gamme de moniteurs Philips pour un usage domestique propose un large choix d’écrans, inspiré par les modes de vie variés d’aujourd’hui. Des photographes amateurs aux cinéphiles, des passionnés de gaming aux familles ou freelances, chacun trouve une solution Philips adaptée pour allier divertissement, partage et productivité.

    Résolution UltraClear UHD 5K

    Résolution Ultra HD 5K (5 120 x 2 880) pour une image ultra-nette

    14,7 millions de pixels pour une image claire et détaillée. La résolution Ultra HD 5K quatre fois supérieure à la Quad HD affiche une finesse de détails jamais atteinte, pour des résultats parfaits.

    DisplayHDR 600

    DisplayHDR 600, pour un niveau de détails exceptionnel

    La norme DisplayHDR 600 certifiée par VESA offre une expérience visuelle radicalement différente. Contrairement à d'autres écrans « compatibles HDR », un écran véritablement DisplayHDR 600 produit des niveaux de luminosité, de contraste et de couleurs exceptionnels. Grâce à la gradation locale et à une luminosité de crête pouvant atteindre 600 nits, les images prennent vie, avec de magnifiques détails aux noirs plus profonds et plus nuancés. Toute la palette s'est étendue, avec des couleurs à la richesse inégalée, pour une expérience visuelle qui comble les sens.

    Calman Ready

    Calman Ready : pour un calibrage automatique des couleurs et une plus grande luminosité

    Cette nouvelle technologie permet de calibrer l'écran en un temps record par rapport aux méthodes traditionnelles, sans compromettre l'éclat et l'esthétique de la gamme de couleurs. Les moniteurs équipés de la fonction Calman Ready sont calibrés automatiquement et non manuellement. Cette automatisation offre des couleurs éclatantes, aussi appelées « couleurs hollywoodiennes », particulièrement adaptées aux professions qui nécessitent l'obtention de couleurs précises.

    1,07 milliard de couleurs pour des couleurs spectaculaires et des dégradés de qualité supérieure

    Cet écran offre une profondeur de couleur exceptionnelle avec 1,07 milliard de couleurs et des dégradés de qualité supérieure, reproduisant une image à la fois fluide, précise et éclatante. Bénéficiez d’une image nette et fidèle à la réalité, que ce soit pour jouer à des jeux, regarder des vidéos ou effectuer des tâches exigeantes sur le plan de la couleur avec des applications graphiques.

    Connectivité ultra-rapide pour les données, la vidéo et Ethernet

    Ce moniteur avec station d'accueil Philips est équipé d'un connecteur Thunderbolt™ 4. Contrairement à l'USB-C conventionnel, la technologie Thunderbolt™ 4 permet un transfert de données ultra-rapide à 40 Gbits/s, prend en charge la vidéo haute résolution, offre un transport multi-flux pour une configuration en série, fournit jusqu'à 96 W d'alimentation aux périphériques externes et assure une connexion Ethernet stable de 1 Gbit/s.

    Configuration en série simple et puissante pour une installation multi-moniteurs

    La configuration en série vous permet de piloter plusieurs moniteurs et périphériques à partir d'un seul port Thunderbolt sur votre ordinateur portable. Connectez le port Thunderbolt de votre ordinateur portable à ce moniteur. Vous pouvez ensuite utiliser le deuxième port Thunderbolt de ce dernier pour connecter un deuxième moniteur 4K.

    Pro-level color accuracy

    Couleurs vives et réalistes avec des normes de couleur professionnelles

    Ce moniteur est conçu pour offrir des couleurs vives et fidèles à la réalité et prend en charge l'espace de couleurs Display-P3, ce qui est idéal pour les utilisateurs Apple. Adobe RGB garantit la précision des couleurs pour les photos et les travaux d'impression professionnels, tandis que sRGB offre des couleurs homogènes et fiables pour le Web et pour une utilisation au quotidien. Il est idéal pour les créatifs qui exigent de la précision.

    La fonction MultiView permet des connexions et affichages simultanés

    Grâce à l’écran ultra haute résolution MultiView de Philips, vous profitez d’un monde de connectivité. La fonction MultiView permet des connexions et des affichages doubles, ce qui vous permet de travailler avec des appareils multiples comme un PC et un ordinateur portable simultanément, pour du multitâche complexe.

    Couleurs Premium HDR.

    Couleurs Premium HDR.

    Conçue pour se rapprocher de la vision humaine, la technologie HDR (High Dynamic Range) offre un contraste supérieur entre noirs profonds et blancs éclatants. Elle élargit la palette de couleurs et de luminosité pour des images plus réalistes, nettes et lumineuses.

    Brilliance
    Brilliance
    * Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
    * Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
    * Couverture REC709 basée sur la norme CIE 1931, couverture Adobe RGB, DCI-P3 et Display-P3 basée sur la norme CIE 1976, espace sRGB basé sur la norme CIE 1931, espace NTSC basé sur la norme CIE 1976.
    * Conforme aux normes de lumière bleue réduite : le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm doit être inférieur à 50 %.
    * Veuillez noter que le PowerSensor 2 ne fonctionne qu'avec Windows 11 installé. Lorsque PowerSensor 2 est activé, WAL signifie Walk Away Lock et WOA signifie Wake On.
    * Remarque : la fonctionnalité de Webcam avec cadrage automatique, y compris sa fonctionnalité de zoom avant/arrière pour les longues et courtes distances, est contrôlée par une commande à base d'IA.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
