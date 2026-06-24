ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Page d'accueil de l'assistance

Assistance Philips

Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?

Pour trouver le modèle de votre fer vapeur Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée plus bas (ne concerne pas les centrales vapeur), consultez votre manuel d'utilisation ou la référence du modèle (par exemple, DST8050/26, GC4909/60) sous la semelle, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

référence modèle

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : GC2999/86R1 , GC4567/80R1 , GC2146/40R1 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider

Vous cherchez autre chose ?

Découvrez toutes les options d'assistance Philips

Page d'accueil de l'assistance