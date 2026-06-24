Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?

Au fil du temps, votre appareil peut s'entartrer. Plus l'eau de votre région est dure, plus les particules de calcaire s'accumulent et se solidifient rapidement. Le détartrage de votre fer vapeur Philips tous les 1-2 mois peut éviter l'apparition de taches brunes, d'eau brune et de fuites. Un nettoyage régulier permet de maintenir un débit de vapeur optimal et prolonge la durée de vie de votre appareil.