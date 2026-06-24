Comment détartrer mon fer vapeur Philips ?

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Pour trouver le modèle de votre fer vapeur Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée plus bas (ne concerne pas les centrales vapeur), consultez votre manuel d'utilisation ou la référence du modèle (par exemple, DST8050/26, GC4909/60) sous la semelle, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
Au fil du temps, votre appareil peut s'entartrer. Plus l'eau de votre région est dure, plus les particules de calcaire s'accumulent et se solidifient rapidement. Le détartrage de votre fer vapeur Philips tous les 1-2 mois peut éviter l'apparition de taches brunes, d'eau brune et de fuites. Un nettoyage régulier permet de maintenir un débit de vapeur optimal et prolonge la durée de vie de votre appareil.
Les informations ci-dessous s'appliquent à tous les fers vapeur Philips.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | Série 8000 (DST80xx) | Série 7500 (DST75xx) | Série 7000 (DST70xx).
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : GC2999/86R1 , GC4567/80R1 , GC2146/40R1 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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