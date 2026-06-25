Comment détartrer mon défroisseur ou ma solution tout-en-un Philips ?

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Lisez l'article ci-dessous pour identifier le modèle de votre défroisseur ou solution tout-en-un Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée.
Défroisseur à main :
pour trouver le modèle de votre défroisseur à main Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée ci-dessous, consultez votre mode d'emploi ou identifiez le numéro de modèle sous le réservoir d'eau, à l'arrière de la poignée ou sous la tête du défroisseur (voir les images A et B). Exemples de numéros de modèle : STH7030/10, GC801/10.
Défroisseur sur pied :
pour trouver le modèle de votre défroisseur sur pied Philips et suivre la procédure de détartrage appropriée ci-dessous, consultez votre mode d'emploi ou identifiez le numéro de modèle sous la base du défroisseur sur pied (voir image C). Exemples de numéros de modèle : STE3170/80, GC482/27.
Au fil du temps, votre appareil peut s'entartrer. Plus l'eau de votre région est dure, plus les particules de calcaire s'accumulent et se solidifient rapidement. Le détartrage de votre défroisseur Philips tous les 1 à 2 mois peut éviter l'apparition de taches brunes, d'eau brune et de fuites. Un nettoyage régulier permet de maintenir un débit de vapeur optimal et prolonge la durée de vie de votre appareil.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : StyleTouch Pure (GC440, GC442), série 8000 (GC800, GC801, GC810).
Remarque : votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très calcaire.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Série 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Remarque : Dans le cadre d'une utilisation régulière, votre défroisseur doit être détartré une fois par mois environ, et plus souvent si l'eau de votre région est très dure.
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : Tout-en-un série 8600 (AIS8540) | Tout-en-un série 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-en-1 (GC617, GC618).
Grâce à la conception brevetée du moteur Philips, vous n'avez pas besoin de détartrer votre appareil. Le calcaire se détachera automatiquement et sera recueilli dans la base de votre appareil. Nous avons spécialement conçu cet espace pour recueillir le calcaire afin de vous éviter des tâches supplémentaires.
Vous pouvez défroisser autant que vous le souhaitez, en utilisant de l'eau du robinet ordinaire ou de l'eau distillée/déminéralisée si vous habitez dans une zone où l'eau est calcaire (vous pouvez également utiliser 50 % d'eau déminéralisée, mélangée à de l'eau du robinet).
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x et GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), série 3000 (STE31xx).
Les informations ci-dessous s'appliquent uniquement aux modèles : CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Remarque : Dans le cadre d'une utilisation régulière, détartrez votre défroisseur toutes les 2 semaines.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : GC527/20R1 , GC800/80R1 , GC365/80R1 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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