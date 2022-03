Mention légale : l'homologation sur route de la lampe H7-LED Ultinon Pro6001 pour les modèles de véhicules qui nécessitent des accessoires n'est valide que lorsqu'elle est installée avec les accessoires Philips d'origine. L'utilisation d'autres accessoires non approuvés lorsque des accessoires sont nécessaires entraînera l'invalidation du certificat d'homologation et votre utilisation de la lampe Ultinon Pro6001 ne sera pas considérée comme légale. Veuillez vous reporter à notre « liste de compatibilité » des véhicules homologués sur route pour vérifier si votre voiture nécessite des accessoires supplémentaires et n'utilisez que des accessoires approuvés.