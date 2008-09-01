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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Cartes pour affichage dynamique

      CRD01/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Easy Advertiser

      Carte autonome dédiée à la publicité fonctionnant avec nos moniteurs optimisés pour l'affichage dynamique et destinée à planifier des contenus média. Combinée à EA Publisher, elle permet de créer des contenus originaux et de programmer des diaporamas et des vidéos pendant 24h chaque jour

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      Easy Advertiser

      Votre solution d'affichage dynamique simple et unique

      • Easy Advertiser

      Solution d'affichage dynamique entièrement prête à l'emploi

      Vous disposez déjà d'un PC équipé de PowerPoint, d'un appareil photo numérique et d'une application PC de gestion des images et des vidéos associée à un moniteur Philips série BDLx231Cx/00 optimisé pour l'affichage dynamique. Maintenant, il vous suffit d'acquérir ce dernier élément pour commencer à diffuser des informations multimédia dans votre magasin ou dans votre rayon. Easy Advertiser est une solution complète comprenant une clé USB de 1 Go, tous les câbles nécessaires, un support et une Smartcard embarquant les dernières innovations électroniques, pour diffuser les contenus que vous avez créés avec l'application PC Easy Advertiser Publisher fournie.

      Application PC de gestion de contenu, facile d'utilisation

      Lorsque vous créez vous-même un contenu publicitaire ou destiné à la communication d'entreprise, il est plus facile d'utiliser les outils standard dont vous disposez déjà, combinés à une application de publication simple d'utilisation. Easy Advertiser Publisher est un programme Windows qui peut importer des diapositives MS PowerPoint, des photos au format JPEG et des vidéos au format MPEG. Le programme vous aide à créer des programmes pour afficher les contenus appropriés au moment opportun sur une période de 24 h. Le cycle est très simple : créer un contenu, importer le contenu et publier ce contenu en l'enregistrant sur un périphérique de stockage de masse USB.

      Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

      Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

      Aucune installation ni connexion Internet ne sont nécessaires

      Cette application d'affichage dynamique est totalement autonome et facile à installer. Elle ne nécessite aucune souscription ou installation supplémentaire. L'intégralité du contenu se trouve dans un périphérique de stockage de masse USB : aucune connexion Internet n'est requise. Il suffit d'enregistrer vos contenus sur la clé USB via l'application PC fournie et installée sur votre PC, au bureau ou à la maison, de la brancher à la carte intégrée au moniteur et la diffusion peut commencer.

      Permet d'afficher aussi bien des diapositives MS PowerPoint, des images ou des vidéos

      Vous souhaitez jouir d'une totale liberté créative et pouvoir mélanger des diapositives MS PowerPoint, des images stockées sur votre appareil photo et des vidéos (haute définition, jusqu'à 720p !) quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez ? Avec Easy Advertiser, laissez libre cours à votre imagination et restez en phase avec les attentes de vos clients, pour un impact optimal.

      Planifiez ce que vous voulez, quand vous voulez

      Afin de satisfaire au mieux le besoin d'information de vos clients, programmez les contenus appropriés au moment opportun, sur une période de 24 h. Créez une ou plusieurs tranches horaires avec l'application PC Easy Advertiser Publisher. Glissez-déplacez le contenu dans la tranche horaire de votre choix. Exportez ensuite ce contenu vers le périphérique de stockage de masse USB à l'aide de l'application, connectez la clé USB à la carte : votre présentation peut démarrer comme prévu.

      Activation de la veille automatique quand aucun programme n'est actif

      Quand aucun contenu n'est programmé dans votre système d'affichage dynamique public, celui-ci se met en veille automatiquement pour réduire votre facture d'électricité et préserver l'environnement. Vous pouvez, bien sûr, réactiver votre écran à l'aide de la télécommande et l'utiliser pour diffuser un DVD, par exemple.

      Exploitez au mieux votre écran et diffusez des vidéos HD 720p

      Pour susciter au maximum l'intérêt de vos clients, diffusez des vidéos nettes et précises. Toute vidéo MPEG2 HD 720p (haute définition) exportée sur la clé USB via votre application PC bénéficiera d'une image cristalline et fluide, exempte de parasites.

      Télécommande unique multifonction

      L'application fonctionne parfaitement avec la télécommande fournie avec votre écran. Vous pouvez contrôler l'ensemble des fonctions et des fonctionnalités.

      Spécificités Techniques

      • Connectivité

        USB
        1 port USB 2.0
        Autres connexions
        HDMI

      • Pratique

        Approbations de conformité
        • Marquage « CE »
        • LUSD
        • C-Tick
        Horloge
        Affichage 24/12 heures
        Langue disponible : interface
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Espagnol
        • Italien

      • Applications multimédias

        Amélioration lecture
        • Diaporama
        • Diaporama images et vidéos
        • Intervalles d'affichage sélectionnables
        Formats de lecture
        • JPEG (24 bits couleur non prog.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Mode de lecture
        • Programmation du contenu sur 24 heures
        • Veille automatique
        • Lecture manuelle
        • Lecture continu des contenus

      • Logiciel PC

        Gestion de contenu
        • Création de programmes de contenus de 24 h
        • Création de diaporama
        • Rotation d'image
        • Affichage de vues miniatures
        • Extraits vidéo
        • Publication des fichiers programmés vers la clé USB
        Formats de fichier pris en charge
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Systèmes d'exploitation compatibles
        Windows XP

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Guide de démarrage rapide
        • CD-ROM avec logiciels + manuels
        • Livret de garantie
        • Clé USB de 1 Go
        • Capuchon en plastique
        • Câble HDMI
        • Adaptateur externe
        • Support de fixation de l'alimentation
        Accessoires en option
        • Plaque adaptateur VESA BM04211
        • Support mural flexible BM02212
        • Kit montage au plafond BM01311
        • Plaque plafond BM1321
        • Extension tube 150cm BM01711
        • Extension tube 150cm BM01811
        • Extension tube 80cm BM01611

      • Produits associés

        Compatible avec
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Guide de démarrage rapide
      • CD-ROM avec logiciels + manuels
      • Livret de garantie
      • Clé USB de 1 Go
      • Capuchon en plastique
      • Câble HDMI
      • Adaptateur externe
      • Support de fixation de l'alimentation
      • Accessoires en option: Plaque adaptateur VESA BM04211
      • Accessoires en option: Support mural flexible BM02212
      • Accessoires en option: Kit montage au plafond BM01311
      • Accessoires en option: Plaque plafond BM1321
      • Accessoires en option: Extension tube 150cm BM01711
      • Accessoires en option: Extension tube 150cm BM01811
      • Accessoires en option: Extension tube 80cm BM01611
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