Carte autonome dédiée à la publicité fonctionnant avec nos moniteurs optimisés pour l'affichage dynamique et destinée à planifier des contenus média. Combinée à EA Publisher, elle permet de créer des contenus originaux et de programmer des diaporamas et des vidéos pendant 24h chaque jour
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
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Cartes pour affichage dynamique
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Easy Advertiser
Votre solution d'affichage dynamique simple et unique
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Solution d'affichage dynamique entièrement prête à l'emploi
Vous disposez déjà d'un PC équipé de PowerPoint, d'un appareil photo numérique et d'une application PC de gestion des images et des vidéos associée à un moniteur Philips série BDLx231Cx/00 optimisé pour l'affichage dynamique. Maintenant, il vous suffit d'acquérir ce dernier élément pour commencer à diffuser des informations multimédia dans votre magasin ou dans votre rayon. Easy Advertiser est une solution complète comprenant une clé USB de 1 Go, tous les câbles nécessaires, un support et une Smartcard embarquant les dernières innovations électroniques, pour diffuser les contenus que vous avez créés avec l'application PC Easy Advertiser Publisher fournie.
Application PC de gestion de contenu, facile d'utilisation
Lorsque vous créez vous-même un contenu publicitaire ou destiné à la communication d'entreprise, il est plus facile d'utiliser les outils standard dont vous disposez déjà, combinés à une application de publication simple d'utilisation. Easy Advertiser Publisher est un programme Windows qui peut importer des diapositives MS PowerPoint, des photos au format JPEG et des vidéos au format MPEG. Le programme vous aide à créer des programmes pour afficher les contenus appropriés au moment opportun sur une période de 24 h. Le cycle est très simple : créer un contenu, importer le contenu et publier ce contenu en l'enregistrant sur un périphérique de stockage de masse USB.
Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Aucune installation ni connexion Internet ne sont nécessaires
Cette application d'affichage dynamique est totalement autonome et facile à installer. Elle ne nécessite aucune souscription ou installation supplémentaire. L'intégralité du contenu se trouve dans un périphérique de stockage de masse USB : aucune connexion Internet n'est requise. Il suffit d'enregistrer vos contenus sur la clé USB via l'application PC fournie et installée sur votre PC, au bureau ou à la maison, de la brancher à la carte intégrée au moniteur et la diffusion peut commencer.
Permet d'afficher aussi bien des diapositives MS PowerPoint, des images ou des vidéos
Vous souhaitez jouir d'une totale liberté créative et pouvoir mélanger des diapositives MS PowerPoint, des images stockées sur votre appareil photo et des vidéos (haute définition, jusqu'à 720p !) quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez ? Avec Easy Advertiser, laissez libre cours à votre imagination et restez en phase avec les attentes de vos clients, pour un impact optimal.
Planifiez ce que vous voulez, quand vous voulez
Afin de satisfaire au mieux le besoin d'information de vos clients, programmez les contenus appropriés au moment opportun, sur une période de 24 h. Créez une ou plusieurs tranches horaires avec l'application PC Easy Advertiser Publisher. Glissez-déplacez le contenu dans la tranche horaire de votre choix. Exportez ensuite ce contenu vers le périphérique de stockage de masse USB à l'aide de l'application, connectez la clé USB à la carte : votre présentation peut démarrer comme prévu.
Activation de la veille automatique quand aucun programme n'est actif
Quand aucun contenu n'est programmé dans votre système d'affichage dynamique public, celui-ci se met en veille automatiquement pour réduire votre facture d'électricité et préserver l'environnement. Vous pouvez, bien sûr, réactiver votre écran à l'aide de la télécommande et l'utiliser pour diffuser un DVD, par exemple.
Exploitez au mieux votre écran et diffusez des vidéos HD 720p
Pour susciter au maximum l'intérêt de vos clients, diffusez des vidéos nettes et précises. Toute vidéo MPEG2 HD 720p (haute définition) exportée sur la clé USB via votre application PC bénéficiera d'une image cristalline et fluide, exempte de parasites.
Télécommande unique multifonction
L'application fonctionne parfaitement avec la télécommande fournie avec votre écran. Vous pouvez contrôler l'ensemble des fonctions et des fonctionnalités.
Spécificités Techniques
Connectivité
USB
1 port USB 2.0
Autres connexions
HDMI
Pratique
Approbations de conformité
Marquage « CE »
LUSD
C-Tick
Horloge
Affichage 24/12 heures
Langue disponible : interface
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Applications multimédias
Amélioration lecture
Diaporama
Diaporama images et vidéos
Intervalles d'affichage sélectionnables
Formats de lecture
JPEG (24 bits couleur non prog.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Mode de lecture
Programmation du contenu sur 24 heures
Veille automatique
Lecture manuelle
Lecture continu des contenus
Logiciel PC
Gestion de contenu
Création de programmes de contenus de 24 h
Création de diaporama
Rotation d'image
Affichage de vues miniatures
Extraits vidéo
Publication des fichiers programmés vers la clé USB
Formats de fichier pris en charge
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Systèmes d'exploitation compatibles
Windows XP
Accessoires
Accessoires fournis
Guide de démarrage rapide
CD-ROM avec logiciels + manuels
Livret de garantie
Clé USB de 1 Go
Capuchon en plastique
Câble HDMI
Adaptateur externe
Support de fixation de l'alimentation
Accessoires en option
Plaque adaptateur VESA BM04211
Support mural flexible BM02212
Kit montage au plafond BM01311
Plaque plafond BM1321
Extension tube 150cm BM01711
Extension tube 150cm BM01811
Extension tube 80cm BM01611
Produits associés
Compatible avec
BDL3231C
BDL4231C
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Guide de démarrage rapide
CD-ROM avec logiciels + manuels
Livret de garantie
Clé USB de 1 Go
Capuchon en plastique
Câble HDMI
Adaptateur externe
Support de fixation de l'alimentation
Accessoires en option: Plaque adaptateur VESA BM04211
Accessoires en option: Support mural flexible BM02212
Accessoires en option: Kit montage au plafond BM01311
Accessoires en option: Plaque plafond BM1321
Accessoires en option: Extension tube 150cm BM01711
Accessoires en option: Extension tube 150cm BM01811
Accessoires en option: Extension tube 80cm BM01611