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BDT5551EH/02
Plus d'interaction
Faites passer les informations ou messages marketing essentiels de façon claire. Son écran tactile interactif vous permet d'impliquer vos clients comme jamais auparavant.Voir tous les avantages
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Écran tactile multipoint
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Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il trouve sa place dans tous les intérieurs et pour tous types d'application.
Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.
Avec ses 2 points de contact simultanés, cet écran tactile est d'une fonctionnalité extraordinaire. Une grande souplesse d'utilisation et des performances optimales sont associées à d'excellentes opportunités d'opérabilité, pour une interaction utilisateur inégalée.
Connectez simplement l'écran à votre lecteur multimédia via le connecteur USB pour une reconnaissance tactile automatique. Le connecteur USB est compatible HID, pour un fonctionnement véritablement Plug-and-play.
Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.
Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.
Nos écrans tactiles ne sont pas associés à un logiciel particulier et fonctionnent avec Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS et Linux.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Accessoires
Divers
Interactivité
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