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      Signage Solutions Écran tactile multipoint

      BDT5551EH/02

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Plus d'interaction

      Faites passer les informations ou messages marketing essentiels de façon claire. Son écran tactile interactif vous permet d'impliquer vos clients comme jamais auparavant.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Écran tactile multipoint

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      Plus d'interaction

      avec l'écran tactile LED 140 cm (55")

      • 140 cm
      • Rétroéclairage LED de périphérie
      • Full HD
      SmartPower pour des économies d'énergie

      SmartPower pour des économies d'énergie

      Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

      Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

      Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

      Contours rétroéclairés par LED

      Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.

      Cadre fin pour un look élégant

      Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il trouve sa place dans tous les intérieurs et pour tous types d'application.

      Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

      Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

      2 points de contact simultanés

      Avec ses 2 points de contact simultanés, cet écran tactile est d'une fonctionnalité extraordinaire. Une grande souplesse d'utilisation et des performances optimales sont associées à d'excellentes opportunités d'opérabilité, pour une interaction utilisateur inégalée.

      Plug-and-play USB

      Connectez simplement l'écran à votre lecteur multimédia via le connecteur USB pour une reconnaissance tactile automatique. Le connecteur USB est compatible HID, pour un fonctionnement véritablement Plug-and-play.

      Fente Open Pluggable Specification

      Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

      Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

      Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

      Compatible avec tous les grands systèmes d'exploitation

      Nos écrans tactiles ne sont pas associés à un logiciel particulier et fonctionnent avec Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS et Linux.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        138.6  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        54.6  pouces
        Format d'image
        16/9
        Résolution d'écran
        1920 x 1080p
        Pas de masque
        0,21 x 0,63 mm
        Résolution optimale
        1920 x 1080 à 60 Hz
        Luminosité
        450  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        1,07 milliard
        Niveau de contraste (standard)
        4 000:1
        Temps de réponse (standard)
        6,5  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Filtre en peigne 3D
        • Désentrelac. avec compens. de mouvement
        • Balayage progressif
        • Désentrelacement 3D MA
        • Contraste dynamique amélioré

      • Connectivité

        PC
        • Entrée VGA D-Sub 15 broches
        • RS-232 D-Sub 9 broches
        • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
        • 1 entrée audio PC 3,5 mm
        • RJ45
        • Sortie VGA (via DVI-I)
        Entrée AV
        • 1 prise composite (BNC)
        • 1 prise composantes (BNC)
        • 1 entrée DVI-D
        Sortie A/V
        1 prise audio (G/D)
        Autres connexions
        • Sortie c.a.
        • DisplayPort
        • DVI Out
        • Connecteur amplifié pour enceinte externe
        • HDMI
        • Sortie IR
        • OPS
        • USB

      • Pratique

        Positionnement
        • Paysage
        • Portrait
        Contrôle du clavier
        • Masqué
        • Verrouillable
        Signal de la télécommande
        Verrouillable
        Boucle de signal
        • RS-232
        • VGA
        • DVI
        • Boucle IR (loopthrough)
        Installation aisée
        • Sortie c.a.
        • Smart insert
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Autres fonctionnalités
        Poignées de transport
        Fonctions de contrôle de sécurité
        • Contrôle de la chaleur
        • Capteur de température
        Contrôlable via le réseau
        • RS-232
        • HDMI (un câble)
        • RJ45

      • Niveau sonore

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 12 W RMS

      • Alimentation

        Puissance électrique
        90 ~ 264 V CA, 50 ~ 60 Hz
        Consommation (type)
        110  W
        Consommation en veille
        < 0,5 W

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 360 x 768, 60 Hz
        • 1 366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1 920 x 1 080, 60 Hz
        • 1 920 x 1 200, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Dimensions

        Profondeur de la boîte
        280  millimètre
        Hauteur de la boîte
        980  millimètre
        Fixation Smart insert
        100 x 100 mm, 100 x 200 mm
        Largeur de la boîte
        1480  millimètre
        Largeur de l'appareil
        1 273  millimètre
        Poids du produit
        47  kg
        Hauteur de l'appareil
        745  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        80 5  millimètre
        Fixation murale
        400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
        Largeur du cadre
        29 mm
        Poids incluant l'emballage
        55,5  kg

      • Conditions de fonctionnement

        Température de fonctionnement
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        60 000  heure(s)
        Taux d'humidité relative
        20 ~ 80  %
        Température de stockage
        -20 ~ 60  °C

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Télécommande
        • Piles pour télécommande
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Câble VGA
        • Mode d'emploi sur CD-ROM
        • Guide de démarrage rapide
        Accessoires en option
        • Logiciel tactile multi-utilisateur
        • Support de table

      • Divers

        Langues d'affichage à l'écran
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Polissage
        • Turc
        • Russe
        • Chinois simplifié
        • Espagnol
        Garantie
        Garantie de 3 ans

      • Interactivité

        Technologie tactile multipoint
        Détection optique
        Points de contact
        2 points de contact simultanés
        Plug-and-play
        Compatible HID
        Verre de sécurité
        Verre trempé de sécurité 5 mm

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Câble d'alimentation
      • Câble VGA
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      • Accessoires en option: Logiciel tactile multi-utilisateur
      • Accessoires en option: Support de table
      Badge-D2C

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