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    • Ultra Haute Définition 4K Ultra Haute Définition 4K Ultra Haute Définition 4K
      Energy Label Europe B étiquette énergétique
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      Brilliance Moniteur LCD Ultra HD 4K

      BDM4350UC/00

      Ultra Haute Définition 4K

      Élargissez votre vision avec ce grand moniteur professionnel Philips Ultra HD de 43" offrant une image grand format aux détails infimes parfaitement reproduits en Ultra Haute Définition 4K (quatre fois la résolution Full HD).

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      Brilliance

      Moniteur LCD Ultra HD 4K

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      Ultra Haute Définition 4K

      Grand format et détails infimes

      • 43 (diag. 42,51" / 108 cm)
      • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
      Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

      Résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) pour la précision

      Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.

      Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

      Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

      Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

      MultiView 4K pour 4 systèmes sur un seul écran

      MultiView 4K pour 4 systèmes sur un seul écran

      La fonction Philips MultiView de ce grand moniteur UHD 4K vous permet d'afficher jusqu'à quatre systèmes en Full HD sur un seul écran. Utilisez le mode Picture-by-Picture (PbP, images côte à côte) pour visionner quatre systèmes sur un même écran dans une salle de commande, pour des activités de sécurité, ou encore pour afficher simultanément les écrans de deux ordinateurs portables côte à côte, afin de rendre les collaborations plus productives. Utilisez le mode Picture-in-Picture (PiP, incrustation d'image) pour regarder un match de football transmis par votre décodeur tout en travaillant sur votre PC, par exemple.

      SmartUniformity, pour des images uniformes

      SmartUniformity, pour des images uniformes

      Il arrive souvent que la luminosité et les couleurs fluctuent sur les écrans LCD. Le mode Philips SmartUniformity produit des images à la luminosité exacte, ce qui est essentiel pour la photographie, la création, et l'impression. Doté d'une fonction d'évaluation de la fidélité des couleurs, ce mode est étalonné de manière à offrir une uniformité de luminance moyenne supérieure à 95 %. Sélectionnez ce mode pour des images uniformes et fidèles.

      Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

      Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

      SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !

      Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

      Technologie MHL pour bénéficier de contenus mobiles sur grand écran

      MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre mobile compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais épuiser votre batterie.

      Cadre fin pour un look élégant

      Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

      Puissantes enceintes 7 W pour libérer vos contenus

      Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

      Concentrateur USB 3.0 pour un accès facile et une charge rapide

      La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la dernière norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. La nouvelle technologie FastCharge permet une charge plus rapide. En outre, la norme USB 3.0 est rétro-compatible avec les appareils USB 2.0.

      SmartConnect avec DisplayPort, ports HDMI et VGA

      Ces moniteurs Philips sont équipés de nombreux connecteurs de pointe (VGA, Display Port, connecteur HDMI universel) pour profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les nouveaux connecteurs Display Port et HDMI 2.0 permettent une résolution 4K Full HD à 60 Hz, pour des images parfaitement fluides. Les connexions USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en profitant d'une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, ce moniteur Philips constitue un investissement à long terme !

      Fixation VESA pour une installation impeccable

      Le modèle VESA garantit une compatibilité avec des centaines de solutions de fixation innovantes.

      Consommation d'énergie nulle grâce au commutateur 0 watt

      Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Taille de la dalle
        108 cm (42,51 pouces)
        Format d'image
        16/9
        Type d'écran LCD
        LCD IPS
        Type de rétroéclairage
        Système W-LED
        Pas de masque
        0,2451 x 0,2451 mm
        Résolution optimale
        3840 x 2160 à 60 Hz
        Luminosité
        300  cd/m²
        Uniformité de la luminosité
        96~105 %
        Couleurs d'affichage
        Prise en charge de 1,07 milliard de couleurs (10 bits)
        Niveau de contraste (standard)
        1 200:1
        SmartContrast
        50 000 000/1
        Temps de réponse (standard)
        5 ms (gris à gris)*
        Angle de visualisation
        • 178° (H) / 178° (V)
        • - C/R > 20
        Amélioration de l'image
        SmartImage
        Zone de visualisation efficace
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Fréquence de balayage
        VGA/HDMI : 30-99 kHz ; DP : 30-160 kHz (H) / VGA : 56-80 Hz ; HDMI/DP : 23-80 Hz (V)
        sRGB
        Oui
        MHL
        1080p à 60 Hz
        Delta E
        < 3
        Aucun scintillement
        Oui
        Revêtement de l'écran
        Antireflet, 3H, voile 1 %

      • Connectivité

        Entrée de signal
        • VGA (analogique)
        • 2 DisplayPort
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        4 USB 3.0 (1 avec charge rapide)*
        Entrée de sync.
        • Synchronisation séparée
        • Synchronisation (vert)
        Audio (entrée/sortie)
        • Entrée audio PC
        • Sortie casque

      • Pratique

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 7 W
        Compatibilité Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        Confort d'utilisation
        • SmartImage
        • Affichage multiple
        • Utilisateur
        • Menu
        • Marche/arrêt
        Langues OSD
        • Portugais brésilien
        • Tchèque
        • Néerlandais
        • Anglais
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        • Italien
        • Japonais
        • Coréen
        • Polonais
        • Portugais
        • Russe
        • Chinois simplifié
        • Espagnol
        • Suédois
        • Chinois traditionnel
        • Turc
        • Ukrainien
        Autres fonctionnalités
        • Verrou Kensington
        • Fixation VESA (200 x 200 mm)
        Logiciel de commande
        SmartControl
        Affichage multi-vues
        • Image sur image (2 appareils)
        • PBP (4 appareils)

      • Alimentation

        Mode ECO
        46,5 W (typ.)
        Alimentation
        • intégrée
        • 100-240 V CA, 50-60 Hz
        Mode d'arrêt
        0 W avec l'interrupteur secteur
        En mode de fonctionnement
        63,1 W (typ.) (méthode de test EnergyStar 6.0)
        Mode veille
        < 0,5 W (typ.)
        Voyant d'alimentation
        • Fonctionnement - blanc
        • Mode veille - blanc (clignotant)

      • Dimensions

        Emballage en mm (l x H x P)
        1 070 x 680 x 160  millimètre
        Produit sans support (mm)
        968 x 562 x 82  millimètre
        Produit avec support (hauteur maximale)
        968 x 630 x 259  millimètre

      • Poids

        Produit avec emballage (kg)
        14,29  kg
        Produit avec support (kg)
        9,72  kg
        Produit sans support (kg)
        9,40  kg

      • Conditions de fonctionnement

        Altitude
        Fonctionnement : +3 658 m (12 000 pieds), arrêt : +12 192 m (40 000 pieds)
        Température de fonctionnement
        0 °C à 40 °C  °C
        MTBF
        70 000 h (hors rétro-éclairage)  heure(s)
        Taux d'humidité relative
        20 % - 80  %
        Température de stockage
        -20 °C à 60 °C  °C

      • Développement durable

        Environnement et énergie
        • EnergyStar 6.0
        • LUSD
        Emballage recyclable
        100  %
        Substances spécifiques
        • Boîtier sans PVC ni BFR
        • Sans mercure

      • Conformité et normes

        Approbations de conformité
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Marquage « CE »
        • FCC Classe B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • Réglementation chinoise RoHS
        • Ukrainien
        • Koweït
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Boîtier

        Finition
        Glossy (cadre avant) / Texture (socle / capot arrière)
        Pied
        Argent
        Châssis avant
        Noire
        Capot arrière
        Noire

      • Contenu de l'emballage

        Câbles
        VGA, HDMI, DP, Audio, alimentation
        Moniteur avec pied
        Oui
        Manuel d'utilisation
        Oui

      Badge-D2C

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      • Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
      • Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
      • L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
      • Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
      • La charge rapide est conforme à la norme USB BC 1.2
      • Temps de réponse égal à SmartResponse
      • Quatre entrées nécessaires pour 4 systèmes à l'écran.
      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
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