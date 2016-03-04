Concentrateur USB 3.0 pour un accès facile et une charge rapide

La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la dernière norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. La nouvelle technologie FastCharge permet une charge plus rapide. En outre, la norme USB 3.0 est rétro-compatible avec les appareils USB 2.0.