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BDM4350UC/00
Ultra Haute Définition 4K
Élargissez votre vision avec ce grand moniteur professionnel Philips Ultra HD de 43" offrant une image grand format aux détails infimes parfaitement reproduits en Ultra Haute Définition 4K (quatre fois la résolution Full HD).Voir tous les avantages
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Moniteur LCD Ultra HD 4K
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Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
La fonction Philips MultiView de ce grand moniteur UHD 4K vous permet d'afficher jusqu'à quatre systèmes en Full HD sur un seul écran. Utilisez le mode Picture-by-Picture (PbP, images côte à côte) pour visionner quatre systèmes sur un même écran dans une salle de commande, pour des activités de sécurité, ou encore pour afficher simultanément les écrans de deux ordinateurs portables côte à côte, afin de rendre les collaborations plus productives. Utilisez le mode Picture-in-Picture (PiP, incrustation d'image) pour regarder un match de football transmis par votre décodeur tout en travaillant sur votre PC, par exemple.
Il arrive souvent que la luminosité et les couleurs fluctuent sur les écrans LCD. Le mode Philips SmartUniformity produit des images à la luminosité exacte, ce qui est essentiel pour la photographie, la création, et l'impression. Doté d'une fonction d'évaluation de la fidélité des couleurs, ce mode est étalonné de manière à offrir une uniformité de luminance moyenne supérieure à 95 %. Sélectionnez ce mode pour des images uniformes et fidèles.
SmartImage est une technologie de pointe, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton !
MHL (Mobile High Definition Link) est une interface audio/vidéo mobile permettant de connecter directement des téléphones et autres appareils portables à des écrans haute définition. Un câble MHL disponible en option vous permet de connecter simplement votre mobile compatible MHL à ce grand écran MHL Philips, afin de regarder vos vidéos HD dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'un son numérique. Désormais, vous pouvez non seulement regarder les jeux, photos, films, ou autres applications de votre portable sur grand écran, mais également recharger par la même occasion votre appareil mobile, afin de ne jamais épuiser votre batterie.
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.
Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.
La norme USB 3.0 Super Speed permet un débit de transfert de 5,0 Gbits/s, près de 10 fois plus rapide qu'avec la norme USB 2.0. Le temps de transfert des données est réduit de manière significative, ce qui vous fait économiser du temps et de l'argent. Avec plus de bande passante, une vitesse de transfert plus élevée, une meilleure gestion de la consommation d'énergie et de meilleures performances générales, la dernière norme internationale USB 3.0 vous permet d'utiliser des périphériques de stockage de grande capacité. La nouvelle technologie FastCharge permet une charge plus rapide. En outre, la norme USB 3.0 est rétro-compatible avec les appareils USB 2.0.
Ces moniteurs Philips sont équipés de nombreux connecteurs de pointe (VGA, Display Port, connecteur HDMI universel) pour profiter de contenus vidéo et audio non compressés en haute résolution. Les nouveaux connecteurs Display Port et HDMI 2.0 permettent une résolution 4K Full HD à 60 Hz, pour des images parfaitement fluides. Les connexions USB garantissent des transferts de données extrêmement rapides tout en profitant d'une connectivité globale. Quelle que soit la source utilisée, ce moniteur Philips constitue un investissement à long terme !
Le modèle VESA garantit une compatibilité avec des centaines de solutions de fixation innovantes.
Le commutateur 0 watt situé à l'arrière de l'appareil vous permet de couper entièrement l'alimentation de votre moniteur. Ainsi, vous ne consommez plus d'énergie et réduisez un peu plus votre empreinte carbone
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Alimentation
Dimensions
Poids
Conditions de fonctionnement
Développement durable
Conformité et normes
Boîtier
Contenu de l'emballage
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