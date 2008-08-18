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      Moniteur LCD

      BDL4631V/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Captez l'attention de votre public

      Ce moniteur LCD professionnel 46" est l'outil idéal pour faire passer tous vos messages. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau, dans une matrice en mosaïque ou en tant que moniteur à usage public, ce modèle intègre toute une gamme de fonctions pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes.

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      Captez l'attention de votre public

      • 46"
      • multimédia
      • Moniteur HDTV
      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

      Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

      Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

      Mode portrait

      Ce moniteur peut être installé à la verticale en toute sécurité.

      Touches de commandes cachées et verrouillables

      Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.

      Gestion et configuration à distance avec RS232

      La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler l'affichage à distance grâce au protocole RS232. À l'aide des commandes CEC, vous avez le plein contrôle de l'ensemble des écrans de votre réseau d'information simultanément.

      Boucle VGA pour relier plusieurs moniteurs en série

      La connexion en série permet de diffuser la même source sur plusieurs moniteurs répartis dans différents endroits.

      Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image

      Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.

      Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

      Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

      Prise en charge des applications en matrice mosaïque

      La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        116.8  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        46  pouces
        Format d'image
        16/9
        Pas de masque
        0,53025 x 0,53025 mm
        Résolution optimale
        1920 x 1080 à 60 Hz
        Luminosité
        450  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        16,7 millions de couleurs
        Niveau de contraste (standard)
        1500:1
        Temps de réponse (standard)
        6  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Filtre en peigne 3D
        • Désentrelac. avec compens. de mouvement
        • Image sur image (PIP)
        • Balayage progressif
        • Désentrelacement 3D MA
        Fréquence de balayage horizontal
        31,5 - 91,1 kHz
        Fréquence de balayage vertical
        58 - 85 Hz
        Type d'écran
        Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.

      • Connectivité

        PC
        • Entrée VGA D-Sub 15 broches
        • Sortie VGA D-Sub 15 broches
        • RS-232 D-Sub 9 broches
        • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
        • 1 entrée audio PC 3,5 mm
        Entrée AV
        • 2 HDMI
        • 1 prise composantes (YUV)
        • 1 entrée audio (G/D) pour YPbPr
        • Composite (CVBS) x 2
        • 1 prise S-Vidéo
        • 2 sorties audio (G/D) pour CVBS et S-Vid
        Sortie A/V
        • 1 composite (CVBS)
        • 1 prise audio (G/D)
        Fonctions avancées de connectivité
        Connecteur amplifié pour enceinte externe

      • Pratique

        Positionnement
        • Portrait
        • Paysage
        Approbations de conformité
        • Marquage « CE »
        • LUSD
        • FCC Classe A
        • UL
        Langues OSD
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Espagnol
        • Polonais
        • Turc
        • Russe
        Contrôlable via le réseau
        RS-232
        Fixation VESA
        400 x 200 mm
        Haut-parleurs amovibles
        Enceintes 2 x 7 Watts (en option)

      • Alimentation

        Puissance électrique
        90 - 264 V CA, 50/60 Hz
        Consommation (en fonctionnement)
        165 W (consommation type)
        Consommation en veille
        < 5 W

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 60 Hz
        • 1 024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 360 x 768, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1 920 x 1 080, 50/60 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 60 Hz

      • Dimensions

        Hauteur appareil (support inclus)
        705  millimètre
        Hauteur TV (support inclus) (po.)
        27.8  pouces
        Largeur de l'appareil
        1 122  millimètre
        Profondeur appareil (support inclus)
        406  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        663  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        138  millimètre
        Profondeur TV (support inclus) (po.)
        16.0  pouces
        Largeur de l'appareil (pouces)
        44,2  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        26.1  pouces
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        5,4  pouces
        MTBF
        50 000 h (excl. 60 000 h CCFL)

      • Spécificités techniques

        Plage de température de fonctionnement
        0 - 40  °C
        Taux d'humidité relative
        5 % - 90 %

      • Tuner/réception/transmission

        Lecture vidéo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Câble adaptateur HDMI-DVI
        • Câble VGA
        • Télécommande
        • Piles pour télécommande
        • Mode d'emploi sur CD-ROM
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Guide de démarrage rapide
        Accessoires en option
        • Support de table BM05211
        • Haut-parleurs BAL4631S1
        • Montage au plafond BM04111&BM01111
        • Montage mural fixe BM02111
        • Montage mural flex BM04111&BM02212

      • Divers

        Cadre
        Metallic Anthracite
        Garantie
        Europe/Amérique du Nord : 3 ans

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Câble adaptateur HDMI-DVI
      • Câble VGA
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Câble d'alimentation
      • Guide de démarrage rapide
      • Accessoires en option: Support de table BM05211
      • Accessoires en option: Haut-parleurs BAL4631S1
      • Accessoires en option: Montage au plafond BM04111&BM01111
      • Accessoires en option: Montage mural fixe BM02111
      • Accessoires en option: Montage mural flex BM04111&BM02212
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