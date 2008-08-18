Ce moniteur LCD professionnel 46" est l'outil idéal pour faire passer tous vos messages. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau, dans une matrice en mosaïque ou en tant que moniteur à usage public, ce modèle intègre toute une gamme de fonctions pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
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Moniteur LCD
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Captez l'attention de votre public
46"
multimédia
Moniteur HDTV
Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique
L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.
Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Mode portrait
Ce moniteur peut être installé à la verticale en toute sécurité.
Touches de commandes cachées et verrouillables
Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.
Gestion et configuration à distance avec RS232
La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler l'affichage à distance grâce au protocole RS232. À l'aide des commandes CEC, vous avez le plein contrôle de l'ensemble des écrans de votre réseau d'information simultanément.
Boucle VGA pour relier plusieurs moniteurs en série
La connexion en série permet de diffuser la même source sur plusieurs moniteurs répartis dans différents endroits.
Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image
Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.
Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Prise en charge des applications en matrice mosaïque
La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
116.8
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
46
pouces
Format d'image
16/9
Pas de masque
0,53025 x 0,53025 mm
Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité
450
cd/m²
Couleurs d'affichage
16,7 millions de couleurs
Niveau de contraste (standard)
1500:1
Temps de réponse (standard)
6
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Image sur image (PIP)
Balayage progressif
Désentrelacement 3D MA
Fréquence de balayage horizontal
31,5 - 91,1 kHz
Fréquence de balayage vertical
58 - 85 Hz
Type d'écran
Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
Connectivité
PC
Entrée VGA D-Sub 15 broches
Sortie VGA D-Sub 15 broches
RS-232 D-Sub 9 broches
Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
1 entrée audio PC 3,5 mm
Entrée AV
2 HDMI
1 prise composantes (YUV)
1 entrée audio (G/D) pour YPbPr
Composite (CVBS) x 2
1 prise S-Vidéo
2 sorties audio (G/D) pour CVBS et S-Vid
Sortie A/V
1 composite (CVBS)
1 prise audio (G/D)
Fonctions avancées de connectivité
Connecteur amplifié pour enceinte externe
Pratique
Positionnement
Portrait
Paysage
Approbations de conformité
Marquage « CE »
LUSD
FCC Classe A
UL
Langues OSD
Anglais
Français
Allemand
Italien
Espagnol
Polonais
Turc
Russe
Contrôlable via le réseau
RS-232
Fixation VESA
400 x 200 mm
Haut-parleurs amovibles
Enceintes 2 x 7 Watts (en option)
Alimentation
Puissance électrique
90 - 264 V CA, 50/60 Hz
Consommation (en fonctionnement)
165 W (consommation type)
Consommation en veille
< 5 W
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1 024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 50/60 Hz
Formats vidéo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Dimensions
Hauteur appareil (support inclus)
705
millimètre
Hauteur TV (support inclus) (po.)
27.8
pouces
Largeur de l'appareil
1 122
millimètre
Profondeur appareil (support inclus)
406
millimètre
Hauteur de l'appareil
663
millimètre
Profondeur de l'appareil
138
millimètre
Profondeur TV (support inclus) (po.)
16.0
pouces
Largeur de l'appareil (pouces)
44,2
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
26.1
pouces
Profondeur de l'appareil (pouces)
5,4
pouces
MTBF
50 000 h (excl. 60 000 h CCFL)
Spécificités techniques
Plage de température de fonctionnement
0 - 40
°C
Taux d'humidité relative
5 % - 90 %
Tuner/réception/transmission
Lecture vidéo
NTSC
PAL
SECAM
Accessoires
Accessoires fournis
Câble adaptateur HDMI-DVI
Câble VGA
Télécommande
Piles pour télécommande
Mode d'emploi sur CD-ROM
Cordon d'alimentation secteur
Guide de démarrage rapide
Accessoires en option
Support de table BM05211
Haut-parleurs BAL4631S1
Montage au plafond BM04111&BM01111
Montage mural fixe BM02111
Montage mural flex BM04111&BM02212
Divers
Cadre
Metallic Anthracite
Garantie
Europe/Amérique du Nord : 3 ans
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble adaptateur HDMI-DVI
Câble VGA
Télécommande
Piles pour télécommande
Mode d'emploi sur CD-ROM
Câble d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Accessoires en option: Support de table BM05211
Accessoires en option: Haut-parleurs BAL4631S1
Accessoires en option: Montage au plafond BM04111&BM01111
Accessoires en option: Montage mural fixe BM02111
Accessoires en option: Montage mural flex BM04111&BM02212