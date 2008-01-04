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    • Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures

      Moniteur LCD

      BDL4231CS/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures

      Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 107 cm (42") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.

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      Moniteur LCD
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      Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures

      avec logement pour SmartCard

      • 107 cm (42")
      • multimédia
      • HD Ready
      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

      SmartPower pour des économies d'énergie

      SmartPower pour des économies d'énergie

      Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

      Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net

      Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.

      Permet de déterminer les paramètres de démarrage à l'aide de SmartControl

      En réseau, vous souhaitez pouvoir contrôler les conditions de démarrage de tous les moniteurs lorsqu'ils sont rebranchés ou que l'alimentation secteur est rétablie à la suite d'une coupure de courant. Grâce aux commandes RS232, Smart Control vous permet de choisir entre 4 paramètres : état de l'alimentation, entrée source, volume ou format de l'image. Vous pouvez définir l'état de ces 4 paramètres afin qu'ils soient maintenus tels qu'ils étaient avant la coupure de courant ou qu'ils aient un état particulier quand le téléviseur est de nouveau alimenté.

      Touches de commandes cachées et verrouillables

      Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.

      Emplacement SmartCard Xpress intégré avec capacité d'extension

      SmartCard Xpress est un emplacement qui permet d'accroître le nombre de fonctionnalités d'affichage. Supprimant le recours à des appareils externes, les cartes développées par Philips et/ou par des tiers permettent d'optimiser la connectivité avec l'écran grâce à cet emplacement.

      Gestion à distance et configuration via RS232

      La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.

      Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement

      Cette fonction permet de copier les paramètres du menu d'un moniteur vers un autre. Elle assure l'uniformité entre ceux-ci et réduit considérablement le temps d'installation. En outre, elle ne nécessite aucun câble.

      Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

      Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        107  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        42  pouces
        Format d'image
        16/9
        Type d'écran LCD
        • 1 366 x 768 pixels
        • Polariseur antireflet
        Résolution optimale
        1 360 x 768 à 60 Hz
        Luminosité
        500  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        16,7 millions de couleurs
        Contraste dynamique
        3 000:1
        Temps de réponse (standard)
        5  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Filtre en peigne 3D
        • Désentrelacement 3D MA
        • Balayage progressif
        • Contraste dynamique amélioré
        Fréquence de balayage vertical
        56 - 75 Hz
        Type d'écran
        Écran LCD WXGA à matrice active TFT

      • Connectivité

        PC
        • 1 entrée audio PC 3,5 mm
        • RS-232 D-Sub 9 broches
        • Entrée VGA D-Sub 15 broches
        Entrée AV
        • 2 HDMI
        • 2 composantes (YPbPr)
        • 2 prises audio (G/D) pour YPbPr
        • 1 entrée vidéo composite (CVBS)
        • 1 prise audio (G/D)
        • 1 prise S-Vidéo
        Autres connexions
        Sortie S/PDIF (coaxiale)
        Fonctions avancées de connectivité
        • Emplacement SmartCard
        • Connecteur amplifié pour enceinte externe

      • Pratique

        Incrustation d'images
        CVBS PIP sur entrée VGA principale
        Approbations de conformité
        • Marquage « CE »
        • UL/cUL
        • CCC
        • LUSD
        • GOST
        • SEMKO
        Contrôlable via le réseau
        RS-232
        Fixation VESA
        400 x 200 mm
        Réglages du format d'écran
        • 4/3
        • Écran large
        • Zoom sous-titrage
        • Zoom 16/9
        • Zoom 14/9
        • Zoom 16/9

      • Son

        Haut-parleurs intégrés
        2
        Puissance de sortie (RMS)
        2 x 10 W
        Amélioration du son
        Smart Sound
        Système audio
        • Stéréo
        • Mono

      • Alimentation

        Puissance électrique
        90 - 264 V CA, 50/60 Hz
        Consommation (en fonctionnement)
        186 W (consommation type)
        Consommation en veille
        < 3,5 W

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1 280 x 768, 60 Hz
        • 1 360 x 768, 60 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Dimensions

        Profondeur de la boîte
        34.1  millimètre
        Hauteur de la boîte
        74.8  millimètre
        Largeur de la boîte
        117  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        663  millimètre
        Hauteur TV (support inclus) (po.)
        26.1  pouces
        Largeur de l'appareil
        1 022  millimètre
        Poids du produit
        21,0  kg
        Profondeur appareil (support inclus)
        250  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        615  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        129  millimètre
        Profondeur TV (support inclus) (po.)
        9.8  pouces
        Largeur de l'appareil (pouces)
        40,2  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        24.2  pouces
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        5,1  pouces
        Profondeur boîte (pouces)
        13.4  pouces
        Hauteur boîte (pouces)
        29.4  pouces
        Largeur boîte (pouces)
        46.1  pouces
        Poids du produit (lb)
        46,30  lb
        Poids incluant l'emballage
        21,8  kg
        Poids (emballage compris) (lb)
        48,06
        MTBF
        100 k (50 k CCFL exclus) h

      • Spécificités techniques

        Plage de température de fonctionnement
        0 - 40  °C
        Taux d'humidité relative
        5 % - 90 %

      • Tuner/réception/transmission

        Lecture vidéo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Support pour installation sur table
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Câble VGA
        • Télécommande
        • Piles pour télécommande
        • Guide de démarrage rapide
        • Câble adaptateur HDMI-DVI
        • Mode d'emploi sur CD-ROM
        Accessoires en option
        SmartLoader 22AV1135

      • Divers

        Cadre
        Argent
        Garantie
        Europe/Amérique du Nord : 3 ans, Asie-Pacifique/Moyen-Orient/Afrique : 1 an

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Support pour installation sur table
      • Câble d'alimentation
      • Câble VGA
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble adaptateur HDMI-DVI
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Accessoires en option: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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