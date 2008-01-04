Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures
Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 107 cm (42") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
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Moniteur LCD
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Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures
avec logement pour SmartCard
107 cm (42")
multimédia
HD Ready
Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique
L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.
SmartPower pour des économies d'énergie
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net
Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.
Permet de déterminer les paramètres de démarrage à l'aide de SmartControl
En réseau, vous souhaitez pouvoir contrôler les conditions de démarrage de tous les moniteurs lorsqu'ils sont rebranchés ou que l'alimentation secteur est rétablie à la suite d'une coupure de courant. Grâce aux commandes RS232, Smart Control vous permet de choisir entre 4 paramètres : état de l'alimentation, entrée source, volume ou format de l'image. Vous pouvez définir l'état de ces 4 paramètres afin qu'ils soient maintenus tels qu'ils étaient avant la coupure de courant ou qu'ils aient un état particulier quand le téléviseur est de nouveau alimenté.
Touches de commandes cachées et verrouillables
Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.
Emplacement SmartCard Xpress intégré avec capacité d'extension
SmartCard Xpress est un emplacement qui permet d'accroître le nombre de fonctionnalités d'affichage. Supprimant le recours à des appareils externes, les cartes développées par Philips et/ou par des tiers permettent d'optimiser la connectivité avec l'écran grâce à cet emplacement.
Gestion à distance et configuration via RS232
La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.
Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
Cette fonction permet de copier les paramètres du menu d'un moniteur vers un autre. Elle assure l'uniformité entre ceux-ci et réduit considérablement le temps d'installation. En outre, elle ne nécessite aucun câble.
Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
107
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
42
pouces
Format d'image
16/9
Type d'écran LCD
1 366 x 768 pixels
Polariseur antireflet
Résolution optimale
1 360 x 768 à 60 Hz
Luminosité
500
cd/m²
Couleurs d'affichage
16,7 millions de couleurs
Contraste dynamique
3 000:1
Temps de réponse (standard)
5
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelacement 3D MA
Balayage progressif
Contraste dynamique amélioré
Fréquence de balayage vertical
56 - 75 Hz
Type d'écran
Écran LCD WXGA à matrice active TFT
Connectivité
PC
1 entrée audio PC 3,5 mm
RS-232 D-Sub 9 broches
Entrée VGA D-Sub 15 broches
Entrée AV
2 HDMI
2 composantes (YPbPr)
2 prises audio (G/D) pour YPbPr
1 entrée vidéo composite (CVBS)
1 prise audio (G/D)
1 prise S-Vidéo
Autres connexions
Sortie S/PDIF (coaxiale)
Fonctions avancées de connectivité
Emplacement SmartCard
Connecteur amplifié pour enceinte externe
Pratique
Incrustation d'images
CVBS PIP sur entrée VGA principale
Approbations de conformité
Marquage « CE »
UL/cUL
CCC
LUSD
GOST
SEMKO
Contrôlable via le réseau
RS-232
Fixation VESA
400 x 200 mm
Réglages du format d'écran
4/3
Écran large
Zoom sous-titrage
Zoom 16/9
Zoom 14/9
Zoom 16/9
Son
Haut-parleurs intégrés
2
Puissance de sortie (RMS)
2 x 10 W
Amélioration du son
Smart Sound
Système audio
Stéréo
Mono
Alimentation
Puissance électrique
90 - 264 V CA, 50/60 Hz
Consommation (en fonctionnement)
186 W (consommation type)
Consommation en veille
< 3,5 W
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
Formats vidéo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 60 Hz
Dimensions
Profondeur de la boîte
34.1
millimètre
Hauteur de la boîte
74.8
millimètre
Largeur de la boîte
117
millimètre
Hauteur appareil (support inclus)
663
millimètre
Hauteur TV (support inclus) (po.)
26.1
pouces
Largeur de l'appareil
1 022
millimètre
Poids du produit
21,0
kg
Profondeur appareil (support inclus)
250
millimètre
Hauteur de l'appareil
615
millimètre
Profondeur de l'appareil
129
millimètre
Profondeur TV (support inclus) (po.)
9.8
pouces
Largeur de l'appareil (pouces)
40,2
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
24.2
pouces
Profondeur de l'appareil (pouces)
5,1
pouces
Profondeur boîte (pouces)
13.4
pouces
Hauteur boîte (pouces)
29.4
pouces
Largeur boîte (pouces)
46.1
pouces
Poids du produit (lb)
46,30
lb
Poids incluant l'emballage
21,8
kg
Poids (emballage compris) (lb)
48,06
MTBF
100 k (50 k CCFL exclus) h
Spécificités techniques
Plage de température de fonctionnement
0 - 40
°C
Taux d'humidité relative
5 % - 90 %
Tuner/réception/transmission
Lecture vidéo
NTSC
PAL
SECAM
Accessoires
Accessoires fournis
Support pour installation sur table
Cordon d'alimentation secteur
Câble VGA
Télécommande
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Câble adaptateur HDMI-DVI
Mode d'emploi sur CD-ROM
Accessoires en option
SmartLoader 22AV1135
Divers
Cadre
Argent
Garantie
Europe/Amérique du Nord : 3 ans, Asie-Pacifique/Moyen-Orient/Afrique : 1 an