Autres articles dans la boîte
- Cordon d'alimentation secteur
- Piles pour télécommande
- Télécommande
- Support de table
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- Câble VGA
Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
BDH4251V/00
Moniteur d'affichage public haute résolution
Haut de gamme, rentable, ce moniteur plasma est conçu pour les applications d'affichage public intérieures. Il intègre un dispositif de désentrelacement performant, un système de traitement vidéo numérique avancé, ainsi que la toute dernière technologie plasma pour garantir un affichage optimal de vos messages.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Moniteur plasma
total
recurring payment
L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.
Une luminosité et un contraste élevés offrent de nombreux avantages dans les environnements publics où la luminosité est variable et échappe souvent à tout contrôle.
Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.
La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler l'affichage à distance grâce au protocole RS232. À l'aide des commandes CEC, vous avez le plein contrôle de l'ensemble des écrans de votre réseau d'information simultanément.
Si plusieurs écrans doivent partager le même signal d'entrée, la boucle VGA (loop through) offre une solution rentable. De fait, le signal d'entrée VGA est amplifié et rendu disponible sur un connecteur de sortie VGA pouvant être branché sur le moniteur suivant.
Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.
L'appareil est doté d'une fonction de protection, à savoir le « décalage de pixels ». Une fois le mécanisme de protection activé, la position des pixels de l'image à l'écran est automatiquement modifiée afin d'éviter l'apparition d'images fantômes. Une seconde méthode anti-vieillissement est utilisée. En fonction du modèle, elle consiste à appliquer un signal blanc à 100 % sur l'ensemble de l'écran pendant un certain temps afin de supprimer les images fantômes ou à retourner l'image pour obtenir le même résultat.
Les applications à usage public fonctionnent bien souvent en continu. Même au-delà de 60 000 heures de fonctionnement, la luminosité de l'écran reste supérieure à 50 % de la valeur initiale.
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Son
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Spécificités techniques
Tuner/réception/transmission
Accessoires
Divers
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.