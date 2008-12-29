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    • Moniteur d'affichage public haute résolution Moniteur d'affichage public haute résolution Moniteur d'affichage public haute résolution

      Moniteur plasma

      BDH4251V/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Moniteur d'affichage public haute résolution

      Haut de gamme, rentable, ce moniteur plasma est conçu pour les applications d'affichage public intérieures. Il intègre un dispositif de désentrelacement performant, un système de traitement vidéo numérique avancé, ainsi que la toute dernière technologie plasma pour garantir un affichage optimal de vos messages.

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      Moniteur d'affichage public haute résolution

      Moniteur plasma XGA 42"

      • 107 cm
      • XGA
      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

      L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

      Luminosité (1 500 cd/m²) et contraste (15000:1) élevés

      Une luminosité et un contraste élevés offrent de nombreux avantages dans les environnements publics où la luminosité est variable et échappe souvent à tout contrôle.

      Désentrelacement adapté au mouvement pour des images nettes

      Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.

      Gestion et configuration à distance avec RS232

      La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler l'affichage à distance grâce au protocole RS232. À l'aide des commandes CEC, vous avez le plein contrôle de l'ensemble des écrans de votre réseau d'information simultanément.

      Boucle VGA (loop through) pour une connexion en cascade d'autres moniteurs

      Si plusieurs écrans doivent partager le même signal d'entrée, la boucle VGA (loop through) offre une solution rentable. De fait, le signal d'entrée VGA est amplifié et rendu disponible sur un connecteur de sortie VGA pouvant être branché sur le moniteur suivant.

      Touches de commandes cachées et verrouillables

      Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.

      Fonctions anti-marquage avancées pour éviter les images fantômes

      L'appareil est doté d'une fonction de protection, à savoir le « décalage de pixels ». Une fois le mécanisme de protection activé, la position des pixels de l'image à l'écran est automatiquement modifiée afin d'éviter l'apparition d'images fantômes. Une seconde méthode anti-vieillissement est utilisée. En fonction du modèle, elle consiste à appliquer un signal blanc à 100 % sur l'ensemble de l'écran pendant un certain temps afin de supprimer les images fantômes ou à retourner l'image pour obtenir le même résultat.

      Longue durée de vie de l'écran, supérieure à 60 000 heures

      Les applications à usage public fonctionnent bien souvent en continu. Même au-delà de 60 000 heures de fonctionnement, la luminosité de l'écran reste supérieure à 50 % de la valeur initiale.

      Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

      Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        107  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        42  pouces
        Format d'image
        16/9
        Résolution d'écran
        1024 x 768
        Luminosité
        1 500  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        1,07 milliard de couleurs
        Niveau de contraste (standard)
        15 000:1
        Angle de visualisation (horizontal)
        >160  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        >160  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Filtre en peigne 3D
        • Désentrelac. avec compens. de mouvement
        • Désentrelacement 3D MA
        • Juxtaposition d'images
        • Image sur image (PIP)
        • Balayage progressif
        • Correction automatique du ton de chair
        • Accentuation des couleurs
        • Réduction du bruit
        Fréquence de balayage vertical
        50 - 85 Hz
        Type d'écran
        Écran plasma XGA

      • Connectivité

        Sortie audio
        • 1 prise audio (G/D)
        • Connecteur amplifié pour enceinte externe
        PC
        • RS-232 D-Sub 9 broches
        • Entrée VGA D-Sub 15 broches
        • Sortie VGA D-Sub 15 broches
        Entrée AV
        • 1 prise composantes (YUV)
        • 1 entrée audio (G/D) pour YPbPr
        • 1 entrée vidéo composite (CVBS)
        • 1 prise audio (G/D)
        • 1 prise S-Vidéo
        • 2 prises péritel
        • 1 prise HDMI
        Sortie A/V
        • 1 composite (CVBS)
        • 1 prise audio (G/D)
        Autres connexions
        Sortie S/PDIF (coaxiale)
        Entrée audio pour PC
        2 audio G/D (RCA)

      • Pratique

        Positionnement
        • Portrait
        • Paysage
        Fonctions d'économie d'écran
        Décalage de pixels, inversion d'image, faible luminosité
        Confort d'utilisation
        Affichage à l'écran
        Approbations de conformité
        • Marquage « CE »
        • LUSD
        Contrôlable via le réseau
        RS-232
        Réglages du format d'écran
        • 4/3
        • Zoom sous-titrage
        • Zoom 16/9
        • Écran large
        • Zoom 14/9
        • Zoom 16/9

      • Son

        Puissance de sortie (RMS)
        2 x 10 W
        Système audio
        • Mono
        • Stéréo

      • Alimentation

        Alimentation
        100-240 V CA, 50/60 Hz
        Consommation (en fonctionnement)
        320 Watts (standard)
        Consommation en veille
        < 1 W

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1 024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz

      • Dimensions

        Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité
        60000  heure(s)
        Profondeur de la boîte
        330  millimètre
        Hauteur de la boîte
        790  millimètre
        Largeur de la boîte
        1260  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        716  millimètre
        Hauteur TV (support inclus) (po.)
        28.19  pouces
        Largeur de l'appareil
        1 039  millimètre
        Poids du produit
        30,4  kg
        Profondeur appareil (support inclus)
        280  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        628  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        88  millimètre
        Profondeur TV (support inclus) (po.)
        11.02  pouces
        Largeur de l'appareil (pouces)
        49,9  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        24.72  pouces
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        3,46  pouces
        Profondeur boîte (pouces)
        13.0  pouces
        Hauteur boîte (pouces)
        31.1  pouces
        Largeur boîte (pouces)
        49.6  pouces
        Poids du produit (lb)
        67,02  lb
        Poids incluant l'emballage
        37,85  kg
        Poids (emballage compris) (lb)
        83,44

      • Spécificités techniques

        Plage de température de fonctionnement
        0-40  °C
        Taux d'humidité relative
        20 - 80 %

      • Tuner/réception/transmission

        Lecture vidéo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Support pour installation sur table
        • Câble VGA
        • Télécommande
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Piles pour télécommande
        • Mode d'emploi sur CD-ROM
        Accessoires en option
        • Enceintes BAH4251S1
        • Montage au plafond BM04111&BM01111
        • Montage mural fixe BM02111
        • Montage mural flex BM04111&BM02212

      • Divers

        Cadre
        Metallic Antracite

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Télécommande
      • Support de table
      • Manuel d'utilisation sur CD-ROM
      • Câble VGA
      Badge-D2C

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