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    • Exceptionnel Exceptionnel Exceptionnel

      Signage Solutions Écran Q-Line

      65BDL3511Q/02

      Exceptionnel

      Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line. Cette solution fiable est opérationnelle dès que vous en avez besoin.

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      Signage Solutions

      Écran Q-Line

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      Exceptionnel

      Écran 18/7 facile à configurer.

      • 65"
      • Rétroéclairage direct par LED
      • Ultra HD
      Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

      Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

      Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

      Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

      Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

      Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

      Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

      Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

      Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

      Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB

      Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        163.9  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        64.5  pouces
        Format d'image
        16:9
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Pas de masque
        0,372 x 0,372 mm
        Résolution optimale
        3840 x 2160 à 60 Hz
        Luminosité
        400  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        1,07 milliard
        Niveau de contraste (standard)
        1 200:1
        Rapport de contraste dynamique
        500 000:1
        Temps de réponse (standard)
        8  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Technologie de la dalle
        IPS
        Image clinique
        Préréglage D-Image (compatible DICOM partie 14)
        Brume sèche
        25 %

      • Connectivité

        Sortie audio
        Prise jack 3,5 mm
        Entrée vidéo
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x 3)
        • USB 2.0 (x 2)
        Entrée audio
        Prise jack 3,5 mm
        Commande externe
        • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
        • RJ45
        • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

      • Pratique

        Positionnement
        • Paysage (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Matrice en mosaïque
        Jusqu'à 10 x 15
        Contrôle du clavier
        • Masqué
        • Verrouillable
        Signal de la télécommande
        Verrouillable
        Boucle de signal
        • RS-232
        • Boucle IR (loopthrough)
        Installation aisée
        Smart insert
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Contrôlable via le réseau
        • RS-232
        • RJ45
        Démarrage
        • Délai de démarrage
        • Statut du démarrage
        • Démarrage sur la source
        Fenêtre de démarrage
        Activer / Désactiver logo Philips

      • Niveau sonore

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 10 W RMS

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V~, 50/60 Hz
        Consommation (type)
        165  W
        Consommation (max.)
        220 W
        Consommation en veille
        < 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Classe énergétique
        G

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1 152 x 864, 75 Hz
        • 1 152 x 870, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1 680 x 1 050, 60 Hz
        • 1 920 x 1 080, 60 Hz
        Formats vidéo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 30 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1462,3  millimètre
        Poids du produit
        27,80  kg
        Hauteur de l'appareil
        837,3  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        68,9 mm (support mural) / 89,9 mm (poignée)  millimètre
        Largeur de l'appareil (pouces)
        57,57  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        32.96  pouces
        Fixation murale
        400 x 400 mm, M8
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pouces
        Largeur du cadre
        14,9 mm (cadre régulier)
        Poids du produit (lb)
        61,29  lb

      • Conditions de fonctionnement

        Altitude
        0 ~ 3 000 m
        Température de fonctionnement
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  heure(s)
        Température de stockage
        -20 ~ 60  °C
        Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
        20 à 80 % HR (sans condensation)
        Plage d'humidité (stockage) [HR]
        5 à 95 % HR (sans condensation)

      • Applications multimédias

        Lecture vidéo USB
        • H.264
        • JPEG
        • MPEG
        • WMV3
        Lecture image USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Lecture audio USB
        • AAC
        • WMA
        • MPEG
        • HEAAC

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
        • Logo Philips (x 1)
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Cache de l'interrupteur secteur
        • Guide de démarrage rapide (1)
        • Télécommande et piles AAA
        • Câble RS-232 pour cascade (x 1)
        • Cache pour prise USB et vis x 1
        • Serre-fil (x 3)

      • Divers

        Langues d'affichage à l'écran
        • Arabe
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Japonais
        • Polonais
        • Russe
        • Espagnol
        • Chinois simplifié
        • Turc
        • Chinois traditionnel
        Garantie
        Garantie de 3 ans
        Approbations de conformité
        • CE
        • FCC, Classe A
        • CB
        • BSMI
        • VCCI
        • CU
        • ETL
        • EMF
        • PSB

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