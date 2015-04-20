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    • Connexion et contrôle Connexion et contrôle Connexion et contrôle

      Téléviseur LED professionnel

      28HFL5010T/12

      Connexion et contrôle

      Ce téléviseur pour collectivités basse consommation vous offre tous les avantages d'une connectivité ultra-moderne et de pages interactives d'informations de l'hôtel, tout en minimisant le coût de possession grâce à l'installation et à la gestion à distance.

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      Téléviseur LED professionnel

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      Connexion et contrôle

      pour une expérience client évolutive

      • MediaSuite 71 cm (28")
      • LED
      • DVB-T2/T/C et IPTV
      SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

      SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles

      SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

      SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

      SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre hôtel

      SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations relatives à votre hôtel ou à votre ville. Vos clients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos clients informés de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

      Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

      Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

      Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!

      Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

      Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

      MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

      Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable

      Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

      Applications Smart TV avec de nombreux services adaptés aux hôtels

      Le choix d'applications Philips Smart TV est en augmentation constante, qu'il s'agisse d'applications de réseau social, de YouTube ou autre. Cette version spéciale adaptée aux besoins des hôtels offre de nombreux avantages, notamment en garantissant la suppression des informations relatives aux clients après utilisation et en évitant que des contenus illégaux ne nuisent à votre activité.

      AppControl pour ajouter, trier et supprimer des applications le plus simplement possible

      AppControl vous permet d'offrir à vos clients les applications TV dont ils rêvent. Vous pouvez ajouter, supprimer et trier toutes les applications à votre guise. Mieux encore, vous pouvez désormais cloner ces réglages sur un autre téléviseur sans procéder à sa configuration ! Vous pouvez même créer différents profils et réaliser des modifications au fil de l'eau. Vous souhaitez peut-être réserver les applications vidéo requérant une bande passante élevée à vos suites, et attribuer aux autres chambres les applications à bande passante réduite ? Aucun problème. AppControl assure un fonctionnement parfait, pour vous et vos clients.

      Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale

      Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

      Wi-Fi intégré pour une fonction Smart TV sans fil

      Avec votre téléviseur Philips Smart TV avec Wi-Fi intégré, accédez sans fil à une large gamme de contenus.

      Serial Xpress Protocol pour systèmes interactifs

      Le téléviseur peut être connecté aux décodeurs externes et box de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs grâce au protocole SXP (Serial Xpress Protocol).

      Affichage de l’heure à l’écran pour un confort optimal des clients

      Grâce à notre nouvel affichage de l’heure à l’écran, les clients peuvent facilement obtenir l’heure actuelle. Sur simple pression d’un bouton, l’heure s’affiche à l’écran du téléviseur assurant une visibilité améliorée et une consommation d’énergie réduite.

      Faible consommation d'énergie

      Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Format d'image
        16/9
        Diagonale de l'écran (pouces)
        28  pouces
        Diagonale de l'écran (cm)
        70  cm
        Écran
        Téléviseur LED HD
        Résolution d'écran
        1366 x 768p
        Luminosité
        310  cd/m²
        Amélioration de l'image
        • Perfect Motion Rate à 200Hz
        • Pixel Plus HD
        Angle de visualisation
        178° (H) / 178° (V)

      • Tuner/réception/transmission

        TV numérique
        DVB-T/T2/C
        Lecture vidéo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        TV analogique
        PAL
        Lecture sur IP
        • Multicast (multidiffusion)
        • Unicast

      • Caractéristiques

        Facile d'utilisation
        • Style d'image
        • Style de son
        Services numériques
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Télétexte
        • HbbTV
        Commande locale
        Interrupteur marche/arrêt (côté)

      • Fonctionnalités pour hôtels

        Mode hôtel
        • Verrouillage des commandes locales
        • Verrouillage du menu
        • Verrouillage du menu d’installation
        • Limitation du volume
        Mode Prison
        • Mode de sécurité élevée
        • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
        Minuteur
        • Arrêt programmé
        • Alarme réveil
        • Chaîne de réveil
        • Sons de réveil
        Interrupteur
        • Chaîne
        • Fonction
        • Format d'image
        • Volume
        Antivol
        • Protection contre le vol des piles
        • Verrou Kensington
        Variateur de puissance
        • Mise en marche automatique
        • Démarrage rapide/écologique
        • WoLAN
        Applications
        • AppControl
        • Applications sur le cloud
        Votre marque
        • SmartInfo
        • Logo de bienvenue
        • Message de bienvenue
        • Arrière-plan personnalisé de la télévision intelligente
        • Tableau de bord personnalisable (HTML)
        • Système IPTV
        Horloge
        • Horloge en mode veille
        • Bouton télécommande lumineux
        • Horloge à l'écran
        • Horloge externe en option
        SmartInfo
        • Navigateur HTML 5
        • Modèles interactifs
        • Diaporama photo
        Clonage et mise à jour du micrologiciel
        Clonage initial instantané
        CMND&Control
        • Éditeur de canal hors ligne
        • Éditeur de paramètres hors ligne
        • État du téléviseur en temps réel (IP)
        • Gestion à distance par IP/RF
        • CMND&Create
        • Gestion de groupe de téléviseurs
        Contrôle
        • Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
        • Serial Xpress Protocol
        • API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
        DRM interactive
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Génération de revenus
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Télécommande
        • Possibilité de serre-câble
        • Détection de batterie faible
        • Verrou du compartiment de piles de la télécommande
        Chaînes
        Liste combinée

      • Fonctionnalités spéciales santé

        Contrôle
        • Télécommande universelle
        • Compatible télécommande milieux médicaux
        • Compatible avec système d’appel infirmière
        Pratique
        • Sortie casque
        • Désactivation du haut-parleur principal indépendant
        Sécurité
        • Double isolation de classe II
        • Produit ignifuge

      • Multimédia

        Lecture de vidéos prise en charge
        • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • Fichiers : AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • QuickTime
        • TS
        • WMV
        Formats audio pris en charge
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (version 2 à 9.2)
        Formats de sous-titres pris en charge
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Formats d'image pris en charge
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Résolution vidéo sur USB prise en charge
        jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
        Connexions multimédias
        • USB
        • Réseau local

      • Audio

        Puissance de sortie audio
        10 (2 x 5)  W
        Sortie pour enceinte de salle de bain
        1,5 W mono 8 ohms
        Enceintes
        • 2
        • Dirigés vers le bas
        Fonctionnalités audio
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Basses dynamiques
        • Dolby MS10

      • Alimentation

        Puissance électrique
        220-240 V CA ; 50-60 Hz
        Température ambiante
        0 °C à 40 °C
        Consommation en veille
        < 0,3 W
        Classe énergétique
        A+
        Classe énergétique européenne
        19  W
        Fonctions d'économie d'énergie
        Mode Eco
        Consommation énergétique annuelle
        28  kWh

      • Accessoires

        Inclus
        • Télécommande 22AV1409A/12
        • Support de table
        • 2 piles AAA
        • Livret de garantie
        • Brochure légale et de sécurité
        • Câble d’alimentation
        En option
        • Horloge externe 22AV1120C/00
        • Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
        • Télécommande de configuration 22AV9573A

      • Connectivité sans fil

        Réseau local sans fil
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Connectivité, côté

        Logement à interface commune
        CI+ 1.3
        HDMI 2
        HDMI 1.4
        Sortie casque
        Minifiche
        USB1
        USB 2.0

      • Connectivité, arrière

        Péritel
        • RVB
        • CVBS
        • SVHS
        Sortie pour enceinte de salle de bain
        Mini-jack
        Composant
        YPbPr + RCA G/D
        Entrée AV
        Vidéocomposite partagée avec YPbPr
        Entrée audio DVI
        Mini-jack
        Alimentation externe
        • 12 V 15 W
        • Mini-jack
        Commande externe
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Sortie audio numérique
        Optique
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Entrée VGA
        D-Sub 15 broches

      • Fonctions avancées de connectivité

        RJ48
        • Entrée/sortie IR
        • Interface Serial Xpress
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
        • Mise en veille du système
        • Transfert vers la télécommande
        • contrôle du système audio
        LAN
        Sortie de veille sur LAN
        HDMI
        • ARC (tous les ports)
        • DVI (tous les ports)
        Péritel
        Alimentation sur péritel

      • Design

        Couleur
        Noir

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        635  millimètre
        Hauteur de l'appareil
        393  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        62/74  millimètre
        Poids du produit
        4,5  kg
        Largeur appareil (support inclus)
        635  millimètre
        Hauteur appareil (support inclus)
        438  millimètre
        Profondeur appareil (support inclus)
        190  millimètre
        Poids du produit (support compris)
        5.1  kg
        Compatible avec un montage mural
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Piles pour télécommande
      • Télécommande
      • Livret de garantie
      • Câble d’alimentation
      • Support pour installation sur table
      Badge-D2C

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      • Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
      • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
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