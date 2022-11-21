Mon invité-e ne parvient pas à voir la vidéo sur l'application Baby Monitor+ Philips Avent.
Publié le 21 novembre 2022
Si votre invité-e ne parvient pas à voir la vidéo sur l'application, suivez les conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre ce problème :
Il est possible que votre invité-e n'ait pas encore enregistré de compte auprès de Philips. Demandez à votre invité-e de télécharger l'application Baby Monitor+ Philips Avent et de commencer par enregistrer un compte. Envoyez l'invitation à votre invité-e une fois son compte enregistré.
L'invité-e à qui vous souhaitez envoyer une invitation réside peut-être sur un autre continent. Assurez-vous que l'invité-e a choisi le même pays que vous lors de l'enregistrement de son compte utilisateur.