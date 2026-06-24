Je n'arrive pas à régler le broyeur de ma machine espresso Saeco

Vous pouvez régler les niveaux de mouture au moyen du bouton de réglage de la mouture dans le bac à grains. En fonction de votre machine, vous aurez peut-être besoin de la clé de réglage (le manche de la cuillère à café prémoulu).

1. Placez une tasse sous le bec verseur de café.

2. Appuyez sur le bouton « Espresso » pour préparer un espresso.

3. Lorsque le broyeur commence à moudre, pour les machines où un outil est nécessaire, vous devez d'abord placer la clé de réglage du broyeur sur le bouton (voir image 1), puis appuyer sur le bouton et le tourner vers la gauche ou la droite. Pour les machines où aucun outil n'est nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton manuellement et le tourner vers la gauche ou la droite (voir image 2).

4. Tournez-le d'un cran vers la gauche ou vers la droite pour ajuster le réglage La machine affiche des chiffres ou des points pour indiquer le niveau de mouture. Un point plus petit = une plus petite taille de particule. Un nombre plus petit = une plus petite taille de particule.

5. Préparez 2 ou 3 cafés pour goûter la différence. Le capteur d'adaptation Saeco (SAS) doit adapter la durée de rotation du broyeur pour s'assurer que la bonne quantité de café est moulue pour un espresso parfait.