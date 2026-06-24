L'eau ne s'écoule pas du réservoir d'eau de ma machine espresso Saeco
Si l'eau ne s'écoule pas du réservoir d'eau de votre machine espresso Saeco, c'est souvent parce que de l'air est emprisonné dans la machine et bloque l'approvisionnement en eau. Découvrez ci-dessous comment résoudre ce problème.
Il est possible que le réservoir d'eau ne soit pas placé correctement dans la machine, ce qui empêcherait l'eau de s'écouler. • Dans le cas des machines espresso avec réservoir d'eau à l'avant de la machine, veillez à ce que le réservoir d'eau soit poussé complètement vers l'arrière pour vous assurer qu'il est bien inséré. • Dans le cas des machines espresso avec réservoir d'eau sur le dessus de la machine, veillez à ce que la zone située sous le réservoir d'eau soit exempte de saletés, de particules ou de grains de café.
Suivez les étapes ci-dessous pour éliminer l'air emprisonné dans votre machine espresso : 1. Éteignez la machine. 2. Videz le réservoir d'eau et enlevez le filtre AquaClean (ou tout autre filtre à eau). 3. Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le en place. 4. Rallumez la machine. Une fois la machine chauffée, sélectionnez l'eau chaude et faites couler 2-3 tasses d'eau chaude.
Si vous utilisez un filtre à eau AquaClean, suivez ces étapes supplémentaires pour vous assurer que le filtre est préparé et correctement installé : 1. Secouez le filtre à eau AquaClean pendant 5 secondes. 2. Maintenez le filtre renversé dans un récipient/bol rempli d'eau et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe. 3. Replacez le filtre dans le réservoir et remplissez-le d'eau. 4. Redémarrez la machine, éteignez-la, puis rallumez-la. 5. Sélectionnez l'eau chaude et versez 2 à 3 tasses d'eau chaude.
Remarque : Si vous utilisez le filtre à eau AquaClean depuis plus de 3 mois, remplacez-le, car il pourrait être bouché.
Lorsque le bec verseur d'eau chaude est obstrué, retirez la partie extérieure du mousseur à lait classique/Panarello et vérifiez si le bec verseur est obstrué par du calcaire (particules blanches à l'intérieur ou autour du bec verseur). En cas d'accumulation de calcaire, utilisez une solution de détartrage pour l'éliminer.
Si ces solutions ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.
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