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L'afficheur du thermomètre de bain et chambre Philips Avent clignote.

Si l'afficheur de votre thermomètre de bain et chambre Philips Avent clignote, vous devrez remplacer la pile. Si l'afficheur clignote, cela signifie que le niveau de la pile est faible, ce qui peut entraîner des mesures inexactes. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour remplacer la pile.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCH480/00 , SCH480/20 .

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