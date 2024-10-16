Mon Philips Airfryer émet un bruit

Si le bruit que vous entendez vous fait penser au bruit d'un ventilateur tournant très rapidement, il s'agit d'un phénomène normal.



Votre Airfryer Philips est équipée d'un ventilateur qui permet de refroidir ses pièces internes lorsque l'appareil est allumé.

Ce bruit peut atteindre jusqu'à 65 dB (décibels) ou être équivalent au bruit d'un aspirateur classique.



Dans ce cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème avec votre Airfryer.