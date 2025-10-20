Comment connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare ?
Publié le 20 October 2025
Pour connecter votre brosse à dents Philips Sonicare Bluetooth® à l'application Philips Sonicare, assurez-vous que votre brosse à dents et votre téléphone sont appairés via Bluetooth®. Si vous utilisez l'application pour la première fois, vous devez appairer votre brosse à dents. Suivez les instructions fournies dans l'application.
Une fois votre brosse à dents appairée à l'application, elle se connecte et se synchronise lorsque vous l'allumez. Votre téléphone doit être à proximité, avec le Bluetooth® activé et l'application ouverte.
Les informations ci-dessus concernent également l'application Philips Sonicare for Kids. Regardez la vidéo ci-dessous pour plus de détails.