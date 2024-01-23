Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)

L'appareil ne fonctionnera pas si les pièces ne sont pas correctement assemblées sur l'unité principale. Assemblez correctement toutes les pièces avant la cuisson vapeur :

Tournez le couvercle du réservoir d'eau dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous que la flèche figurant sur le couvercle est alignée avec l'icône de verrouillage du réservoir d'eau. Appuyez sur le bol pour le fixer fermement à l'unité principale et déclencher la fonction vapeur.

Quand vous avez terminé un cycle de cuisson vapeur, laissez refroidir l'appareil pendant 10 minutes et videz l'eau qui se trouverait encore dans le réservoir avant de lancer un deuxième cycle.