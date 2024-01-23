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Mon robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent ne produit pas de vapeur (correctement)

Plusieurs raisons peuvent expliquer une dysfonction ou un non-fonctionnement de la fonction vapeur. Nous sommes là pour vous aider. Pour résoudre le problème par vous-même, suivez simplement la procédure ci-dessous.

Si la fonction vapeur ne fonctionne toujours pas, l'interrupteur de sécurité est peut-être défectueux. Contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF881/01 , SCF885/01 , SCF883/01R1 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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