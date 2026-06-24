La poussière s'échappe de mon aspirateur Philips PowerPro Aqua.

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Pour des performances d'aspiration optimales, nous vous conseillons de nettoyer les filtres toutes les 2 à 4 semaines. Vous n'avez pas besoin de remplacer le filtre.
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