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Série 2000 Aspirateur robot Philips - Aspirateur 2-en-1 avec station, Bleu

XU2000/15

Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence
L’aspirateur robot Philps de la Série 2000 est doté de la technologie de navigation par radar LDS, il cartographie votre intérieur avec une grande précision pour ne rien oublier. Il aspire et lave en simultané, avec une puissance de 6 000 Pa, tout en s’adaptant automatiquement aux tapis grâce à la fonction Boost. Ce robot aspirateur est doté d'un réservoir à eau de 300 ml et d'un bac à poussière de 380 ml permettant de couvrir jusqu’à 100 m² sans interruption. Cet aspirateur 2-en-1 est capable de prendre en charge vos sols durs de manière fiable et silencieuse (≤ 66 dB).
Voir tous les avantages

Un nettoyage quotidien à l'eau et à sec sans effort.

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  • Aspiration et lavage simultanés

  • Une puissance d'aspiration doublée¹

  • Navigation par radar LDS

  • Personnalisation avec l'application HomeRun

Aspiration et lavage simultanés pour éliminer facilement poussière et saleté

Aspiration et lavage simultanés pour éliminer facilement poussière et saleté

Le robot aspire et lave simultanément les sols durs afin d'éliminer la fine couche de poussière qui s'y dépose tous les jours. Il supprime ainsi plus de poussières fines que ne le ferait une simple aspiration, pour des pieds nus qui restent propres.

Puissance d'aspiration très élevée pour la poussière et la saleté

Puissance d'aspiration très élevée pour la poussière et la saleté

Ce robot produit jusqu'à deux fois plus de puissance d'aspiration¹ pour capturer les grosses particules comme les miettes et les poils d'animaux. Il élimine l'accumulation quotidienne de saletés sur les sols ainsi que les poussières fines sur les tapis et moquettes².

Augmente automatiquement la puissance sur les tapis et moquettes

Augmente automatiquement la puissance sur les tapis et moquettes

Le robot augmente automatiquement la puissance d'aspiration lorsqu'il se trouve sur un tapis ou une moquette pour capturer les fines particules de poussière qui s'y logent².

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. 1 - Par rapport aux modèles XU2000/10 et XU2000/20.

  2. 2 - Tests réalisés en mode Aspiration uniquement à la puissance d'aspiration maximale.

  3. 3- Tests réalisés en mode Aspiration uniquement à la puissance d'aspiration minimale.