Découvrez le confort d'une maison nettoyée pendant votre absence

L’aspirateur robot Philps de la Série 2000 est doté de la technologie de navigation par radar LDS, il cartographie votre intérieur avec une grande précision pour ne rien oublier. Il aspire et lave en simultané, avec une puissance de 6 000 Pa, tout en s’adaptant automatiquement aux tapis grâce à la fonction Boost. Ce robot aspirateur est doté d'un réservoir à eau de 300 ml et d'un bac à poussière de 380 ml permettant de couvrir jusqu’à 100 m² sans interruption. Cet aspirateur 2-en-1 est capable de prendre en charge vos sols durs de manière fiable et silencieuse (≤ 66 dB).