      Aspirateur avec sac série 2000 Aspirateur

      XD2152/12

      Format compact. Puissant.

      Puissant, compact et efficace — l'aspirateur avec sac série 2000 de Philips offre un nettoyage complet sur tous types de sols, avec une puissance d'aspiration réglable, un rangement facile et un filtre HEPA qui capture plus de 99,9 % des poussières fines

      Format compact. Puissant.

      Design fiable et durable

      • 800 W
      • Puissance d'aspiration ajustable
      • Compact et léger
      • Filtre HEPA
      Moteur de 800 W, pour des performances puissantes

      Moteur de 800 W, pour des performances puissantes

      Profitez d'une grande puissance d'aspiration grâce au moteur de 800 W. Il élimine efficacement la poussière des sols durs et des tapis, laissant votre maison fraîche et propre.

      Brosse multi-usage pour un nettoyage parfait sur différents sols

      Brosse multi-usage pour un nettoyage parfait sur différents sols

      Facilement réglable avec une pédale pour sols durs ou tapis. Sa conception hermétique assure un contact étroit avec la surface, rendant le nettoyage plus rapide et plus efficace.

      Design compact pour un rangement facile

      Design compact pour un rangement facile

      Économisez un espace de rangement précieux grâce à sa conception compacte et légère. Il est facile à ranger dans les placards et armoires, et suffisamment léger pour être soulevé facilement sur une étagère.

      Puissance d'aspiration ajustable à chaque tâche de nettoyage

      Puissance d'aspiration ajustable à chaque tâche de nettoyage

      Choisissez le niveau d'aspiration adapté aux tâches de nettoyage et aux surfaces de votre maison, quelles qu'elles soient.

      Long rayon d'action de 9 mètres pour éviter le débranchement

      Long rayon d'action de 9 mètres pour éviter le débranchement

      Profitez d'un nettoyage sans interruption avec une portée de 9 mètres de la prise à la brosse, permettant de nettoyer plusieurs pièces et grands espaces sans changer de prise.

      Sacs faciles et durables adaptés au grand compartiment à poussière de 3 L

      Sacs faciles et durables adaptés au grand compartiment à poussière de 3 L

      Le grand compartiment à poussière de 3 litres et les sacs universels longue durée maintiennent une puissance d'aspiration optimale jusqu'à ce qu'ils soient pleins, avec une élimination hermétique et sans dégât.

      Accessoire intégré : rangement pratique, toujours à portée de main

      Accessoire intégré : rangement pratique, toujours à portée de main

      Le suceur plat est intégré à l'aspirateur, ce qui le rend facilement accessible dès que vous en avez besoin.

      Développé et conçu aux Pays-Bas

      Développé et conçu aux Pays-Bas

      Fabriqué avec précision et soin aux Pays-Bas, reflétant l'héritage d'innovation, de qualité et de fiabilité de Philips. Enregistrez-vous en ligne pour bénéficier d'une garantie gratuite de 2 ans !

      Accessoire spécial meubles pour nettoyer canapés, coussins et poils d'animaux

      Accessoire spécial meubles pour nettoyer canapés, coussins et poils d'animaux

      La brosse pour meubles de 110 mm est conçue pour un nettoyage optimal des tissus d'ameublement comme les coussins, canapés et fauteuils, et élimine même les poils d'animaux.

      Brosse SuperTurbo Carpet pour un nettoyage en profondeur

      Brosse SuperTurbo Carpet pour un nettoyage en profondeur

      La brosse SuperTurbo Carpet permet un nettoyage en profondeur des moquettes et tapis en éliminant facilement les poils, les cheveux et les peluches. La brosse rotative dans l'accessoire capte activement les petites particules de poussière et les poils d'animaux, pour des résultats encore meilleurs.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Couleur
        Gris roche
        Niveau sonore (puissance)
        <77 dB
        Capacité de poussière
        3 l
        Rayon d'action
        12 mètres
        Puissance électrique (IEC)
        800 W
        Puissance d'entrée (max.)
        850 W
        Filtre moteur
        Filtre lavable
        Filtre d'évacuation
        Filtre HEPA
        Raccord cylindrique
        Conique
        Poignée de transport
        Avant et dessus
        Type de tube
        2 pièces télescopiques métalliques
        Type de roue
        Plastique
        Rangement des accessoires
        Oui
        Type de sac à poussière
        S-bag
        Sacs à poussière inclus
        x2
        Longueur du cordon
        9 mètres

      • Compatibilité

        Accessoires associés 1
        CP1349
        Accessoires associés 2
        Filtre d'entrée CP0537
        Accessoires associés 3
        Filtre de sortie CP0538
        Accessoires inclus 1
        Brosse multi-usage, accessoire 2-en-1 pour fentes, brosse pour meubles, brosse turbo

      • Poids et dimensions

        Dimensions du produit (L x l x H)
        411 x 269 x 241  mm
        Poids du produit
        3,74  kg

      • Développement durable

        Emballage
        100 % de matériaux recyclés
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      • *99,9 % de ramassage de poussière sur les sols à la main avec fentes (IEC62885)
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
