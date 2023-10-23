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Arrêté
WAS7000/12
Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce
En installant un satellite WAS7000 de Philips dans chaque pièce, vous accédez instantanément et sans fil à toute votre collection musicale stockée sur le centre Streamium. De plus, vous pouvez écouter votre baladeur GoGear ou votre iPod sur la station d'accueil 2 en 1 disponible en option.
Système d'enceintes Super Sound Panel
Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
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3.6
sur 5
5
Avis
Jazz3467
23/10/2023
United Kingdom
Great addition to my collection
The sound quality is good, the functions are useful and it looks good
Pour
Looks good and sounds good
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Date d'utilisation 2023-09-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Date d'utilisation 2023-09-23
PhilMidd
27/03/2018
United Kingdom
Now old, But Still Amazing!!!
After 10 years later and still as wonderful as the firs day. The sound produced by this media system is not just “Amazing” it’s at times (given the right source) “Out Of This World” with bass that defies the compact form and rich middd’s and crisp and clear highs. As always the correct positioning is essential to the sound that can be reproduced by it’s engaging and exciting sound field. I can only Recommend this as a Dimond in the rough. With many flat panel being just that “Flat” lacking in all the departments that the WAC7500 & WAS7000 excell. A must buy even in 2018 this is a wonderful addition to any room in the house. With the added bonus of being WiFi and modular I would advise anyone to buy it now if you can.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station
hansli
15/07/2012
Suisse
sehr gute Farbwiedergabe
Gerät braucht zu lange bis Programm läuft. Aus dem Standby Modus sollte das gewünschte Programm direkt angewählt werden können
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station
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