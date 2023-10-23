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Arrêté

StreamiumSatellite Streamium

WAS7000/12

3.6

| (5) Avis

Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce

En installant un satellite WAS7000 de Philips dans chaque pièce, vous accédez instantanément et sans fil à toute votre collection musicale stockée sur le centre Streamium. De plus, vous pouvez écouter votre baladeur GoGear ou votre iPod sur la station d'accueil 2 en 1 disponible en option.

Voir tous les avantages

Le plaisir musical en toute liberté

Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce

  • Système d'enceintes Super Sound Panel

Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites

Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites

Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans devoir parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Fonctions alarme et minuterie

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

5

Avis

2

23/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great addition to my collection

The sound quality is good, the functions are useful and it looks good

Pour

Looks good and sounds good

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Date d'utilisation 2023-09-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Date d'utilisation 2023-09-23

27/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Now old, But Still Amazing!!!

After 10 years later and still as wonderful as the firs day. The sound produced by this media system is not just “Amazing” it’s at times (given the right source) “Out Of This World” with bass that defies the compact form and rich middd’s and crisp and clear highs. As always the correct positioning is essential to the sound that can be reproduced by it’s engaging and exciting sound field. I can only Recommend this as a Dimond in the rough. With many flat panel being just that “Flat” lacking in all the departments that the WAC7500 & WAS7000 excell. A must buy even in 2018 this is a wonderful addition to any room in the house. With the added bonus of being WiFi and modular I would advise anyone to buy it now if you can.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Streamium WAS7000 Wireless Music Station

15/07/2012

Suisse

Suisse

sehr gute Farbwiedergabe

Gerät braucht zu lange bis Programm läuft. Aus dem Standby Modus sollte das gewünschte Programm direkt angewählt werden können

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