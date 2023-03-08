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Arrêté
TAT8505BK/00
HP 13 mm/conception arrière fermée
Bluetooth®
Noire
Lorsque vous voulez vous plonger dans votre musique, ces écouteurs True Wireless éliminent les distractions. Un microphone externe et un microphone interne fonctionnent de concert pour filtrer le bruit externe. Avec le mode « aware », reconnectez-vous avec le monde extérieur quand vous en avez besoin.
Les haut-parleurs 13 mm parfaitement réglés produisent des basses puissantes et une clarté exceptionnelle pour chaque morceau. Si vous retirez un écouteur, la musique s'interrompt. Il vous suffit de le remettre pour qu'elle reprenne.
L'étui de chargement peut être rechargé sans fil ou en USB-C. Un étui entièrement chargé vous offre 18 heures d'autonomie supplémentaires. Les écouteurs proposent 6 heures d'écoute en une seule charge (5 heures avec la fonction ANC). Si vous les chargez 15 minutes, ils vous procureront une heure d'écoute supplémentaire.
Récompenses
2.4
sur 5
11
Avis
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Pour
Connects no issues with other devices, decent battery life
Contre
None yet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Acheteur vérifié
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Pour
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Contre
buitenzijde iets te glad
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Boortjefocus
22/11/2021
Nederland
Wat een heerlijk geluid!
Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.
Pour
Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid
Contre
Touchcontrol is even zoeken
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon