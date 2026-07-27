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TAT6908BK/00
Un son naturel et détaillé
Réduction de bruit Pro
Mode d'écoute Conversation
Des appels plus clairs en déplacement
Profitez d'une expérience plus immersive grâce à la réduction de bruit qui élimine les bruits extérieurs pour une écoute sans distraction. Pour entendre ce qui se passe autour de vous, appuyez sur un écouteur afin d'activer le mode « aware ». Vous pouvez régler le niveau de réduction de bruit ou activer la réduction du bruit du vent via l'application Philips Headphones.
Ces écouteurs peuvent vous aider à mieux entendre l'interlocuteur ou l'interlocutrice en face de vous ! Il vous suffit d'appuyer sur l'écouteur gauche pour activer le mode d'écoute Conversation. Vous pouvez également utiliser l'application Philips Headphones. Les micros à faisceau captent la voix de la personne en face de vous, tandis que la réduction de bruit filtre les sons ambiants.
Un simple test auditif dans l'application Philips Headphones vous permet de créer un mode d'écoute personnel adapté à la façon dont vous entendez les différentes fréquences dans chaque oreille. Vous pouvez ensuite utiliser l'application pour adapter votre profil personnalisé ou régler les écouteurs gauche et droit individuellement à tout moment.
Notation globale