      L'immersion en toute liberté

      Pour le travail comme le jeu, ce casque à réduction de bruit sans fil vous accompagne tout au long de la journée ! La réduction de bruit adaptative et le design circum-aural confortable permettent une immersion totale. Le son est riche et détaillé, et le réglage de faible latence est idéal pour les jeux et les films.

      Disponible à partir:

      L'immersion en toute liberté

      • Réduction de bruit Pro
      • Casque circum-aural léger
      • Un son naturel, des basses dynamiques
      • Jusqu'à 60 h d'autonomie

      Une immersion totale avec réduction de bruit Pro

      La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.

      Léger, confortable, pliable et élégant !

      Les supports de coques ronds et l'arceau élégant confèrent à ce casque circum-aural un style distinctif. Les coussinets de coque en mousse à mémoire de forme assurent votre confort sur le long terme. Les coques sont pliables à plat et pivotent vers l'intérieur pour se glisser facilement dans votre poche ou votre sac.

      Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

      Profitez d'un son riche grâce aux haut-parleurs de 40 mm, et d'une bonne isolation phonique passive grâce au design circum-aural. Pour retrouver toute la puissance de vos lignes de basse préférées sans augmenter le volume, activez simplement Dynamic Bass via le bouton multifonction ou l'application Philips Headphones.

      Jusqu'à 60 heures d'autonomie (45 avec la réduction de bruit)

      Obtenez sans problème une journée entière d'écoute, même si la réduction de bruit est activée. Une charge complète ne prend que 2 heures via USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permet de bénéficier de 3 heures supplémentaires. Utilisez un câble USB-C pour le relier à n'importe quel smartphone doté d'un port USB-C.

      Des appels clairs pour vos interlocuteurs

      Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

      Excellente connectivité multipoint Bluetooth®

      La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

      Application Philips Headphones : personnalisez les réglages et les commandes

      Vous avez déjà oublié d'éteindre votre casque ? Définissez une minuterie dans l'application associée et il s'éteindra automatiquement. L'application vous permet également de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction de bruit adaptative et de gérer les niveaux vous-même. Et vous avez accès à toute une gamme de styles audio prédéfinis : l'option Vocal est idéale pour les podcasts !

      La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips

      De la musique aux podcasts, ce casque sans fil tire optimise les sons que vous aimez ! Les larges haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Système acoustique
        Fermé
        Réponse en fréquences
        7 - 40 000 Hz
        Impédance
        32 ohms
        Sensibilité
        96 dB (1 kHz)
        Diamètre du haut-parleur
        40  millimètre
        Puissance d'entrée maximale
        30  mW
        Type de haut-parleur
        Dynamique
        Hi-Res Audio
        Oui

      • Connectivité

        Version Bluetooth®
        5.2
        Profils Bluetooth®
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Portée maximale
        Jusqu'à 10  m
        Connexion multipoint
        Oui
        Codec pris en charge
        SBC
        Prise casque
        3.5  millimètre

      • Carton externe

        Longueur
        21.6  cm
        Nombre de produits emballés
        3
        Largeur
        21  cm
        Poids brut
        1.742  kg
        Hauteur
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Poids net
        1.12  kg
        Poids à vide
        0.622  kg

      • Pratique

        Coupure auto. de l'alimentation
        Oui
        Réglage du volume
        Oui
        Prise en charge de l'application Philips Headphones
        Oui
        Mises à jour du micrologiciel possibles
        Oui
        Type de commande
        Bouton

      • Alimentation

        Nombre de piles
        1 pièce
        Auton. conv.
        35 h
        Temps de charge
        2 h  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée)
        45  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée)
        60  heure(s)
        Temps de charge rapide
        15 mins for 3 hrs
        Poids de la batterie (total)
        12.4  g
        Capacité de la batterie (casque)
        600  mAh
        Type de batterie (casque)
        Lithium-polymère (intégrée)

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        25.5  cm
        Type d'emballage
        Carton
        Type d'installation en rayon
        Suspension
        Largeur
        19.45  cm
        Profondeur
        6.2  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Poids brut
        0.5  kg
        Poids net
        0.303  kg
        Poids à vide
        0.197  kg

      • Dimensions du produit

        Hauteur
        21  cm
        Largeur
        18.7  cm
        Profondeur
        5  cm
        Poids
        0.271  kg

      • Accessoires

        Câble audio
        Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,2 m
        Guide de démarrage rapide
        Oui
        Câble de recharge
        Câble USB-C, 500 mm

      • Design

        Couleur
        Blanc
        Style de port
        Arceau
        Conception pliable
        Pliage à plat/compact
        Matériau de couplage auriculaire
        Textile
        Ajustement auriculaire
        Circum-aural
        Type de coque
        Arrière fermé

      • Télécommunication

        Micro pour les appels
        1 mic

      • Fonctionnalités ANC

        Technologie ANC
        Hybride
        Mode de perception
        Oui
        Micro pour ANC
        4 micros
        ANC (réduction de bruit active)
        Oui

      • Assistant vocal

        Compatible assistant vocal
        • Siri d'Apple
        • Assistant Google
        Activation de l'assistant vocal
        Appuyez sur le bouton ANC
        Prise en charge d'assistant vocal
        Oui

      emballage carton et papier à recycler - produit en fin de vie à recycler
