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Arrêté

Casque sans fil

TAH6506BK/00

2.9
| (17) Avis
Chaque instant, chaque jour.
Ce casque sans fil d'une finesse remarquable permet une concentration totale. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, la réduction active de bruit (ANC) vous plonge au cœur de la musique. Il facilite également une utilisation multitâche car il peut être appairé simultanément à deux appareils.
Voir tous les avantages

Chaque instant, chaque jour.

  • Réduction active de bruit

  • Fin et léger

  • Appairage multipoint

La musique avant tout. Réduction active de bruit

La musique avant tout. Réduction active de bruit

Vous voulez réduire le bruit lorsque vous êtes en déplacement ? Les micros internes situés dans les coques de ce casque circum-aural sans fil filtrent le bruit désagréable du moteur, pour que vous puissiez profiter de la musique que vous aimez.

Design circum-aural fin. Style distinctif.

Les coques ovales et le cadre fin confèrent un style unique. La conception circum-aurale crée une isolation passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs de 32 mm produisent des basses profondes et un son clair et détaillé.

Connectivité multipoint Bluetooth®. Travaillez mieux.

Connectivité multipoint Bluetooth®. Travaillez mieux.

Simplifiez votre journée de travail. Ce casque sans fil peut être connecté à deux appareils Bluetooth® en même temps et basculer entre les deux selon vos besoins. Vous pouvez ainsi écouter de la musique depuis votre ordinateur portable et répondre à votre téléphone.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.9

sur 5

17

Avis

3

13/04/2023

España

España

auriculares muy buenos

auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada

Pour

materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar

Contre

por pone algo no lleva para bar o subir el volumen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH6506BK Auriculares inalámbricos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH6506BK Auriculares inalámbricos

12/09/2024

Deutschland

Deutschland

Preis Leistung

Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis

Pour

Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität

Contre

Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

28/03/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Sehr leichter Kopfhörer

Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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