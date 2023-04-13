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Arrêté
TAH6506BK/00
Réduction active de bruit
Fin et léger
Appairage multipoint
Vous voulez réduire le bruit lorsque vous êtes en déplacement ? Les micros internes situés dans les coques de ce casque circum-aural sans fil filtrent le bruit désagréable du moteur, pour que vous puissiez profiter de la musique que vous aimez.
Les coques ovales et le cadre fin confèrent un style unique. La conception circum-aurale crée une isolation passive avec l'extérieur. Les haut-parleurs de 32 mm produisent des basses profondes et un son clair et détaillé.
Simplifiez votre journée de travail. Ce casque sans fil peut être connecté à deux appareils Bluetooth® en même temps et basculer entre les deux selon vos besoins. Vous pouvez ainsi écouter de la musique depuis votre ordinateur portable et répondre à votre téléphone.
2.9
sur 5
17
Avis
minfer
13/04/2023
España
auriculares muy buenos
auriculares muy buena calidad de sonido y materiales el boton multifuncion muy facil de localizar para llamadas entrantes cambiar de cancion y es multicanal (si lo utilizas en el pc y te llaman puedes atender la llamada
Pour
materiales , sonido, que sea multicanal y el boton multifuncion tan facil de localizar
Contre
por pone algo no lleva para bar o subir el volumen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH6506BK Auriculares inalámbricos
Lion77
12/09/2024
Deutschland
Preis Leistung
Super Produkt für Leute die nicht mega viel Geld ausgeben wollen aber keinen Schmarn wollen. Ich wollte Kopfhörer die eng anliegen und nicht zu bullig aussehen. Diese Kopfhörer sind perfekt, Aussehen, Comfort, Sound Qualität für diesen Preis
Pour
Eng Anliegen für kleinere Köpfe, gute Sound qualität
Contre
Nicht die allerbeste Geräuschunterdrückung aber ist nicht störend und für den Preis angemessen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Juhu24
28/03/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Sehr leichter Kopfhörer
Sehr leichter Kopfhörer Guter Tragkomfort Preisgünstig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH6506BK Kabellose Kopfhörer
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.