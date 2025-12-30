Termes recherchés

      Casque circum-aural sans fil

      TAH2500BK/10

      Confort exceptionnel, son magnifique

      Mettez ce casque circum-aural sans fil pour une écoute réellement confortable. Profitez d'un son riche, de basses puissantes et d'une autonomie de 50 heures.

      Confort exceptionnel, son magnifique

      • Réduction du bruit
      • Casque circum-aural léger
      • Un son naturel, des basses renforcées
      • Jusqu'à 50 h d'autonomie

      Une immersion totale avec réduction du bruit

      La réduction du bruit atténue les bruits extérieurs, dont le vent, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre musique ou vos appels. Vous voulez mieux entendre ce qui se passe autour de vous ? Appuyez sur le bouton pour activer le mode « Aware ».

      Un son exceptionnel grâce au mode Graves renforcés

      Les haut-parleurs de 40 mm produisent un excellent son et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Profitez de toute la puissance de vos morceaux préférés.

      Jusqu'à 50 heures d'autonomie et charge rapide

      Faites défiler les playlists avec ce casque sans fil offrant 50 heures d'autonomie. Il se recharge entièrement en seulement 2 heures via une connexion USB-C, et une charge rapide de 15 minutes vous permettra de profiter de votre musique 10 heures de plus.

      Excellente connectivité multipoint Bluetooth®

      La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide, et permet de connecter deux appareils Bluetooth® (iOS ou Android) en même temps. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption ni baisse de son gênante.

      Des appels clairs pour vos interlocuteurs

      Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

      Si léger et confortable que vous pourrez le porter pendant des heures

      Ce casque circum-aural est conçu pour un confort au quotidien. L'arceau rembourré est si léger que vous le sentirez à peine, tandis que les coques douces assurent un maintien parfait. Chaque coque est dotée d'un coussinet en cuir synthétique, pour un toucher doux et agréable, un confort durable et un entretien facile.

      Application Philips Headphones : personnalisez les réglages et les commandes

      Pratique, l'application dédiée vous permet de gérer les appareils connectés ou de désactiver la réduction du bruit. Elle vous permet également d'affiner votre profil sonore.

      La signature sonore chaleureuse, détaillée et naturelle de Philips

      De la musique aux podcasts, ce casque sans fil optimise les sons que vous aimez ! Les haut-parleurs bénéficiant de la signature sonore de Philips diffusent un son chaleureux et détaillé aux basses riches.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Système acoustique
        Fermé
        Réponse en fréquences
        20 - 20 000 Hz
        Impédance
        32 ohms
        Sensibilité
        112 dB (1 kHz)
        Diamètre du haut-parleur
        40  millimètre
        Puissance d'entrée maximale
        30  mW
        Type de haut-parleur
        Dynamique

      • Connectivité

        Version Bluetooth®
        6,0
        Profils Bluetooth®
        • AVRCP
        • A2DP
        • HFP
        Portée maximale
        Jusqu'à 10  m
        Connexion multipoint
        Oui
        Codec pris en charge
        SBC
        Prise casque
        3.5  millimètre

      • Carton externe

        Longueur
        36.20  cm
        Nombre de produits emballés
        6
        Largeur
        21.60  cm
        Poids brut
        2.76  kg
        Hauteur
        23.60  cm
        GTIN
        1 48 95229 17304 7
        Poids net
        1.39  kg
        Poids à vide
        1.37  kg

      • Pratique

        Prise en charge de l'application Philips Headphones
        Oui
        Mises à jour du micrologiciel possibles
        Oui
        Type de commande
        Bouton

      • Alimentation

        Nombre de piles
        1 pièces
        Temps de charge
        2  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée)
        45  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée)
        50  heure(s)
        Temps de charge rapide
        15 mins for 10 hrs
        Poids de la batterie (total)
        9.6  g
        Capacité de la batterie (casque)
        500  mAh
        Type de batterie (casque)
        Lithium-polymère (intégrée)

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        22  cm
        Type d'emballage
        Carton
        Type d'installation en rayon
        Suspension
        Largeur
        20.2  cm
        Profondeur
        5.8  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        EAN
        48 95229 17304 0
        Poids brut
        0.4  kg
        Poids net
        0.232  kg
        Poids à vide
        0.168  kg

      • Dimensions du produit

        Hauteur
        19.76  cm
        Largeur
        16.57  cm
        Profondeur
        8.29  cm
        Poids
        0.207  kg

      • Accessoires

        Guide de démarrage rapide
        Oui
        Câble de recharge
        Câble USB-C, 200 mm

      • Design

        Couleur
        Noir
        Style de port
        Arceau
        Conception pliable
        Plat / vers l'intérieur
        Matériau de couplage auriculaire
        Mémoire de forme
        Ajustement auriculaire
        Circum-aural
        Type de coque
        Arrière fermé

      • Télécommunication

        Micro pour les appels
        1 mic

      • Fonctionnalités ANC

        Technologie ANC
        FF
        Mode de perception
        Oui
        Micro pour ANC
        2 micros
        ANC (réduction de bruit active)
        Oui

      • Assistant vocal

        Compatible assistant vocal
        • Siri d'Apple
        • Assistant Google
        Activation de l'assistant vocal
        Appuyez sur le bouton lecture/pause
        Prise en charge d'assistant vocal
        Oui

