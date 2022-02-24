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Arrêté
TAE1205BK/00
HP 8 mm/conception arrière fermée
Ergonomique
Résistance transpi./éclaboussures IPX4
Excellente isolation phonique passive
Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.
Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.
Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.
2.8
sur 5
22
Avis
24/02/2022
Italia
Acheteur vérifié
ottimi auricolari in-ear
ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.
Pour
Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo
Contre
Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine
Cet avis concerne le produit TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
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ALEXXx80
24/09/2021
Italia
Acheteur vérifié
SUONO NITIDO E PULITO
ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono
Oui, je recommande ce produit
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TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Pour
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Contre
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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