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  • La musique sans les nœuds
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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires sans fil avec micro

TAE1205BK/00

2.8
| (22) Avis
La musique sans les nœuds
Gardez votre musique avec vous. Ce casque sans fil résistant aux éclaboussures et à la transpiration offre un excellent son, un maintien intra-auriculaire confortable et jusqu'à 7 heures d'autonomie. Si besoin, une charge rapide de 15 minutes vous procure une heure supplémentaire de musique.
Voir tous les avantages

La musique sans les nœuds

  • HP 8 mm/conception arrière fermée

  • Ergonomique

  • Résistance transpi./éclaboussures IPX4

  • Excellente isolation phonique passive

IPX4 : résiste à la transpiration et aux éclaboussures

Avec son indice de protection IPX4, ce casque True Wireless résiste aux éclaboussures provenant de n'importe quelle direction. Il ne craint pas la transpiration, et vous n'aurez pas à vous inquiéter si vous êtes surpris par une averse.

Une solution sûre, souple et confortable

Les tours d'oreille souples tiennent dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive. Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables permettent un port confortable dans l'oreille. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.

Écouteurs magnétiques. Câble plat anti-nœud.

Ce casque est doté d'écouteurs magnétiques accolables et d'un câble plat anti-nœud. Vous n'aurez pas à le démêler avant utilisation lorsque vous le sortez d'un sac ou d'une poche.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 5

22

Avis

24/02/2022

Italia

Italia

Acheteur vérifié

ottimi auricolari in-ear

ho acquistato le cuffie auricolari con microfono TAE1205BK e devo dire subito che è stato facilissimo configurarle per l'uso con il cellulare, la tv, il computer. E' facile anche la fase di ricarica. L'alta qualità dell'audio è davvero perfetta e l'autonomia di durata delle batterie è davvero molto buona. Comodissime anche mentre si indossano. Interessante la parte magnetica sugli auricolari che consente di conservarli attentamente, perché tenuti insieme dalla calamita. Ottimo acquisto. Lo consiglio vivamente.

Pour

Alta fedeltà del suono, facilità di configurazione e di utilizzo

Contre

Nessun problema in realtà ma, essendo cuffie in-ear, si tende a provare una forma di isolamento , ma solo temporaneamente, perché è solo questione di abitudine

Cet avis concerne le produit TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Cet avis concerne le produit TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

24/09/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

SUONO NITIDO E PULITO

ECONOMICHE E FUNZIONALI, AGILI DA PORTARE IN GIRO E PER CORRERE

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAE1205BK Cuffie in ear wireless con microfono

14/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Long battery life, great sound

Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.

Pour

Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise

Contre

Somewhat uncomfortable silicone covers for myself

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

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