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Arrêté

Casque avec Micro

SHX50/00

4.7

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Ressentez les basses, visualisez les rythmes.

Avec le casque Philips HX5, les basses se ressentent et se voient. Faites la fête en rendant votre musique visible ! Soyez son cœur battant et lumineux grâce à ce casque à LED clignotantes.

Voir tous les avantages

Ressentez les basses, visualisez les rythmes.

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Supra-aural

Contrôlez la visibilité de la musique avec le bouton LED

Contrôlez la visibilité de la musique avec le bouton LED

Contrôlez facilement la visibilité de la musique avec le bouton d'activation de la LED situé sur la coque gauche.

Durabilité exceptionnelle et robustesse inégalée

Durabilité exceptionnelle et robustesse inégalée

Fabriqué de manière à offrir durabilité et robustesse, pour une allure indestructible.

Câble en caoutchouc pour une plus grande durabilité

Spécificités Techniques

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4.7

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

15/01/2017

France

France

qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent

Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHX50 Casque avec Micro

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21/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

love these

love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use

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Cet avis concerne le produit SHX50 Headphones with mic

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10/12/2016

Österreich

Österreich

Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A

Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!

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Cet avis concerne le produit SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon

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