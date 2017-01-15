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Arrêté
Ressentez les basses, visualisez les rythmes.
Avec le casque Philips HX5, les basses se ressentent et se voient. Faites la fête en rendant votre musique visible ! Soyez son cœur battant et lumineux grâce à ce casque à LED clignotantes.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Contrôlez facilement la visibilité de la musique avec le bouton d'activation de la LED situé sur la coque gauche.
Fabriqué de manière à offrir durabilité et robustesse, pour une allure indestructible.
4.7
sur 5
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Dinozzo
15/01/2017
France
qualité sonore, robustesse et il est voué à un avenir prometteur. Tres bon oncrrent
Excellent rien à dire excepté pourquoi plug USB. ma question est pour savoir si cet USB connecteur a un objet précis. Merci de m'apporter assistance
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX50 Casque avec Micro
Oui, je recommande ce produit
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razey11
21/06/2017
United Kingdom
love these
love these headphones brill sound quality also love the lights on them that react too the bass there really comfy and easy too use
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHX50 Headphones with mic
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Radix
10/12/2016
Österreich
Timbre 1A, Sitz 1A, Verarbeitung 1A
Da der Frequenzbereich weiter nach unten und oben geht als üblicherweise, sind die Klangeigenschaften insgesamt hervorragend. Auch bei Chorwerken auffallend präzise im Bass,Alt, Tenor und Sopran. Streichquartette klingen so nah und unverfälscht, Celli und Violinen glänzend im Klang... Kopfhörer in höherer Preislage kommen da nicht an den HX5 ran. Negativum finde ich beim besten Hinhören keines!
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Cet avis concerne le produit SHX50 Kopfhörer mit Mikrofon
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