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Arrêté
SHQ3405BL/00
Idéal pour un usage en intérieur
Résistant à la transpiration et à l'eau
Tour d'oreille
Fourni avec 3 paires d'embouts de différentes tailles, pour un maintien optimal.
Avec leur tour d'oreille réglable breveté, les écouteurs ActionFit tiennent parfaitement dans les oreilles tout en étant confortables. Accrochez simplement les écouteurs à vos oreilles, et réglez les tours pour les adapter à votre morphologie. Vous êtes désormais prêt à affronter tous types de terrain et d'exercice : vos écouteurs ne bougeront pas, quelles que soient les circonstances.
Vos écouteurs ActionFit sont spécialement conçus dans une optique de durabilité et de robustesse. Leur câble protégé par du Kevlar ne se déchire pas et ne casse pas. Ils résistent aux conditions et aux séances de sport les plus extrêmes.
1.0
sur 5
4
Avis
martin678
21/03/2018
France
mauvais produit
le son est très mauvais. Le confort dépend surement de l'anatomie de chacun mais en ce qui me concerne, ce produit est inconfortable. Très mauvais rapport qualité prix, pour un produit simplement de mauvaise qualité à tout point de vue.
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
walessa83
14/10/2017
France
Problème qualité du son
Très déçu par ce produit acheté il y a une semaine à la FNAC (Paris). J'ai demandé la reprise du produit par le SAV FNAC qui m'a dit qu'il fallait revenir vers le SAV Philips car l'appareil fonctionne même si la qualité du son est catastrophique. Du coup je ne sais plus comment faire pour me faire rembourser
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Casque Sport avec Micro
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Peperr
12/11/2016
España
Acheteur vérifié
Este producto posee pésimas caracteristicas
Pésima calidad. Malas prestaciones. Muy poco ergonomico.
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono
Cet avis concerne le produit ActionFit SHQ3405BL Auriculares deportivos con micrófono