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Arrêté

Écouteurs-boutons sport

SHQ1007/28

Anti-transpiration

Fabriqués en matériaux antimicrobiens et étanches, ces écouteurs ont été conçus pour les sportifs. La longueur de fil ajustable permet de les utiliser en tout confort aussi bien avec un brassard lors de vos activités physiques que dans la vie de tous les jours.

Voir tous les avantages

avec micro et commandes pour iPhone

Anti-transpiration

Commandes du micro et de la musique

Le microphone et les commandes extrêmement profilés vous permettent de parler, d'écouter et de contrôler à distance votre iPod/iPhone/iPad.

Résiste à la sueur

Résiste à la sueur

Ces écouteurs sont conçus avec un cache étanche, pour une protection contre les dommages causés par la transpiration.

Longueur de fil ajustable

Le fil court de 60 cm a été spécialement conçu pour ceux qui portent un brassard, mais vous pouvez facilement y ajouter la rallonge de 60 cm pour avoir un peu plus de liberté de mouvement.

Spécificités Techniques

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