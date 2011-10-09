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Arrêté
Son haute définition
Casque haute définition par excellence, restituant toutes les nuances sonores. Haut-parleurs spécialement conçus pour réagir de manière ultraprécise aux signaux audio. Très large réponse en fréquence.
Son haute définition
Le haut-parleur 50 mm combine la sensibilité du mylar composite à la puissance du néodyme de façon à ce que le circuit magnétique diffuse un son puissant, sans distorsion.
L'assurance d'une connexion plus fiable délivrant une meilleure qualité audio avec ce connecteur à finition plaqué or.
En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
waligator2
09/10/2011
France
Un excellent casque
Quel que soit le style de musique écouté, ce casque léger, agréable et pas fatigant à porter, restitue de façon fiable la musique dans toutes les gammes de fréquence ! Un très bon rapport qualité/prix !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
hans03061944
14/07/2014
Nederland
uitstekend
één nadeel: de stekker maakt contact, waardoor geluid rechts uitvalt. de draad moet je dan weer wat terugduwen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Cineos SHP9000 Hi-fi headphones