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  • Casque TV stéréo
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Arrêté

Casque TV

SHP2500/00

3.3
| (41) Avis
Casque TV stéréo
Ce casque confortable vous permet de profiter pleinement du son hi-fi et de la télévision et possède un réflecteur acoustique qui améliore les basses.
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Pour TV

Casque TV stéréo

  • Réglage du volume

  • Circum-aural

Recouvre entièrement les oreilles pour un son parfait

En recouvrant entièrement vos oreilles, les coques enveloppantes du casque Philips propagent non seulement un son de meilleure qualité, mais offrent également un espace pour un haut-parleur plus grand et aux meilleures performances.

Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés du casque Philips garantissent un maintien parfait pour un confort maximal. Ils permettent d'éviter toute perte audio, mais également d'optimiser les basses. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.

Longueur idéale pour regarder la télévision à distance

Câble de 6 m ultralong pour connecter votre casque au téléviseur et à tout autre équipement audio.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.3

sur 5

41

Avis

10/07/2020

France

France

Excellent rapport qualité/prix.

Cela fait des années que j'ai ce casque et j'en suis très content. Je l'utilise pour tous types de visionnages (émissions, films et surtout jeux-vidéos). Le son est très bon, clair. Pas de grésillement ou saturation. Très bonne tenue. Il est léger, ne sert pas. Les coussins sont confortables et ne tiennent pas chaud, contrairement à d'autres modèles du commerce. Ils n'isolent pas des bruits environnants, ce qui n'est pas dérangeant en intérieur, si vous n'avez pas beaucoup de bruit chez vous. Ce câble de 6m est parfait, avec son régleur de volume bien placé. Pas d'ondes et pas de batterie à recharger, du coup. Parfait. Du côté négatif, les coussins tissus sont difficilement lavables. Et il ne faut pas trop écarter l'arc quand on met le casque sur sa tête, car avec le temps, il peut se fragiliser, puis se déboîte ou se casse. Mais pour le prix, c'est tout à fait recevable. En en prenant soin, il vous tient des années. Excellent casque TV filaire. Qualité globale très bonne.

Pour

Son. Confortable. Légèreté. Câble.

Contre

Coussins difficilement lavables. Arc de tête à ne pas brusquer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur

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28/02/2014

France

France

20/20 top qualité j'adore vraiment c'est magnifique sur tout la BASS

j'adore le son qu' il produit super produit la bass top quand je joue il est super bien posé sur ma têt bien consu comme je suis un gamer o_o c'est le ultimat une bonn carte son + SHP 2500 + mes jeux = parfect

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Cet avis concerne le produit SHP2500 Casque TV filaire d'intérieur

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17/09/2021

España

España

RECOMENDABLE

Muy buena relación calidad precio. Muy buen sonido.

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Cet avis concerne le produit SHP2500 Auriculares para TV

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