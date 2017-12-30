Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Ultraléger avec câble TV de 6 m
Ce casque léger, idéal pour les longues utilisations, est fourni avec une extension de câble de 6 m pour une plus grande liberté de mouvement. En outre, il est doté d'évents Bass Beat pour un son riche et profond.
Supra-aural
Argent
Les évents Bass Beat assurent la circulation de l'air pour une meilleure qualité sonore et des basses plus profondes.
Cet arceau a été conçu à partir d'un matériau très léger
Ce casque, conçu pour épouser la forme des oreilles, offre un grand confort même sur de longues périodes d'écoute.
3.9
sur 5
18
Avis
87%
recommandent ce produit
Naitie
30/12/2017
France
UN SON EXTRAORDINAIRE
On m'a fait cadeau d'un casque audio Philips SHP 1800, je découvre un son en 3 D SUPER!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
daniel1
17/09/2009
France
Longueur de fil
A ma connaissance, c'est le seul casque TV avec un câble de 6 mètres. Ainsi pas de perte de son à cause d'une rallonge.
Cet avis concerne le produit SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Cet avis concerne le produit SHP1800 Casque TV filaire d'intérieur
Rody18
16/06/2018
España
Ligeros, perfectos para ver tv en la cama
Otros modelos son grandes, estos son ligeros, son dificiles de encontrar. Hay otra marca que tambien los hace. Los uso en la cama y en el salon para no molestar. Le pongo almoadillas finas que compro baratas en aliexpres para no desgastar las que trae.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHP1800 Auric. de TV p/ interiores con cable