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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires

SHE8100SL/00

2.8

| (4) Avis

Des basses toujours pures et profondes

Les écouteurs intra-auriculaires Philips SHE8100 sont équipés de haut-parleurs de haute qualité, pour des basses profondes, et de coques robustes en aluminium, pour une pureté sonore totale. Tubes acoustiques ovales pour un confort optimal.

Voir tous les avantages

coques métalliques

Des basses toujours pures et profondes

  • HP 8,6 mm/conception semi-fermée

  • Intra-auriculaire

Haut-parleurs de 8,6 mm avec un nouveau design pour des basses profondes

Haut-parleurs de 8,6 mm avec un nouveau design pour des basses profondes

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair

Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés

La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

Spécificités Techniques

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2.8

sur 5

4

Avis

4

09/09/2015

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Ergonomisch und klingt gut

Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

02/09/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche

Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!

Cet avis concerne le produit SHE8100SL InEar-Kopfhörer

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03/03/2016

Deutschland

Deutschland

Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.

Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.

Cet avis concerne le produit SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer

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