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Arrêté
SHE3850RG/00
Disponible à partir
Un son vif, des basses puissantes
Les écouteurs confortables et élégants Philips MyJam Chromz offrent des basses puissantes. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les écouteurs intra-auriculaires Philips Chromz abritent des haut-parleurs puissants dans un design compact pour un confort optimal avec un son clair et des basses puissantes.
Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la conjonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.
Le revêtement mat métallisé de haute qualité offre une protection supplémentaire de la surface et est assorti à l'iPhone 6S.
Notation globale