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Arrêté
SHE3800PK/00
Basses puissantes
Le SHE3800 compact et coloré ne manque pas d'audace avec ses haut-parleurs performants qui reproduisent des basses ultra-dynamiques. Ses embouts confortables de forme ovale assurent un maintien ergonomique.
Rose
Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la conjonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.
La conception intra-auriculaire et ultra-compacte assure un maintien confortable isolant des bruits extérieurs, tandis que sa conception fermée améliore la qualité des basses.
Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son clair pour un plus grand plaisir d'écoute en mouvement.
2.7
sur 5
3
Avis
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3800WT Auriculares intrauditivos
ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones
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Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones
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