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Arrêté
SHE3800BK/00
Basses puissantes
Le SHE3800 compact et coloré ne manque pas d'audace avec ses haut-parleurs performants qui reproduisent des basses ultra-dynamiques. Ses embouts confortables de forme ovale assurent un maintien ergonomique.
Noire
Les haut-parleurs 8,6 mm compacts et performants produisent un son clair pour un plus grand plaisir d'écoute en mouvement.
La forme ovale du tube acoustique repose sur de longues recherches relatives à la forme de l'oreille humaine. Conçu pour convenir à toutes les formes d'oreille, le tube de forme ergonomique assure un maintien optimal, pour un plaisir d'écoute total.
Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la conjonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.
2.7
sur 5
3
Avis
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHE3800WT Auriculares intrauditivos
ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones
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Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
Cet avis concerne le produit SHE3800PK In-Ear Headphones
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