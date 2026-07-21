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SHC5100/10
Arrêté
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?
Pourquoi les nouvelles piles n'atteignent-elles pas leur autonomie maximale après la première charge ?
Le voyant d'alimentation 'POWER' ne s'allume pas lorsque je branche mon casque Philips
Pourquoi la portée de mon casque Philips est inférieure à celle présentée ?
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 10 heures avant la première utilisation ?
Puis-je charger des piles rechargeables génériques avec ce système Philips ?
Comment puis-je savoir si le niveau de charge de la batterie de mon casque Philips est faible ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?
Mon casque Philips s'éteint/le son se coupe par intermittence
Bruit détecté lorsque j’écoute de la musique avec mon casque Philips
Un bruit de fond constant dans mon casque Philips
J'entends de légers bruits d’interférence dans mon casque Philips
J'entends la musique de mon voisin dans mon casque Philips