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Arrêté
SHC1300/00
Le confort du sans fil avec la transmission infrarouge
Casque infrarouge sans fil alliant qualité et confort pour écouter de la musique ou regarder la télévision chez soi.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Les matériaux durables, légers et de bonne qualité de ce casque Philips améliorent le confort, pour un port prolongé.
La transmission de signaux par le biais de la modulation haute fréquence permet d'obtenir une réception parfaitement claire.
2.9
sur 5
46
Avis
02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Pour
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Contre
visiblement Philips ne le produit plus
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Date d'utilisation 2017-11-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Date d'utilisation 2017-11-02
Herminie
27/01/2019
France
Super, je ne veut que celui ci.
Super, j'en suis à mon troisième. Le seul bémol, les mousses une fois usées sont difficiles à trouver.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Baly52
11/04/2018
España
Producto útil
Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Piles non fournies