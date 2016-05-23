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Arrêté

Casque à réduction de bruit sans fil

SHB8850NC/00

3.6

| (41) Avis

Plus de son, moins de bruit

Sans fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie sophistiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la fonction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques grâce aux commandes pratiques situées sur les coques.

Voir tous les avantages

sans fil

Plus de son, moins de bruit

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage compact

Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

Coussinets ergonomiques doux pour un confort prolongé

Pliage compact pour un transport et un rangement faciles

Pliage compact pour un transport et un rangement faciles

La conception pliable compacte est idéale pour tous vos déplacements.

Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois

Appairage multiple, pour de la musique et des appels téléphoniques depuis 2 appareils à la fois

La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 5

41

Avis

23/05/2016

France

France

Bon produit

Très bon casque. Rien à redire (pour ma part). Seul bémol : il n'y a pas de housse ou d'étui fourni avec le casque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

05/02/2016

France

France

Acheteur vérifié

Des matériaux au top et une restitution sonore précise et dynamique

La qualité de fabrication du produit ne déçoit pas, avec en prime un poids contenu. Le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité. Il est livré dans une belle boite avec un câble 3,5mm (1,20m), un cable usb pour la recharge de la batterie et un adaptateur "avion". Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas. Le rendu sonore est très neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau. Seul point négatif, l'emplacement de la prise usb pour la recharge de la batterie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil

21/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Confusingly good!

After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.

Pour

actually noise cancelling working

Contre

accidental waterproof?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Date d'utilisation 2020-01-21

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones

Date d'utilisation 2020-01-21

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