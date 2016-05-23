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Arrêté
SHB8850NC/00
Plus de son, moins de bruit
Sans fil, sans bruit et sans compromis. Plongez au cœur de la musique grâce à la technologie sophistiquée de réduction de bruit active ActiveShield™. Bénéficiez d'une connexion sans fil grâce à la fonction d'appairage NFC par simple contact, écoutez de la musique et gérez vos appels téléphoniques grâce aux commandes pratiques situées sur les coques.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage compact
La conception pliable compacte est idéale pour tous vos déplacements.
La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.
3.6
sur 5
41
Avis
musique89
23/05/2016
France
Bon produit
Très bon casque. Rien à redire (pour ma part). Seul bémol : il n'y a pas de housse ou d'étui fourni avec le casque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Cybreton
05/02/2016
France
Acheteur vérifié
Des matériaux au top et une restitution sonore précise et dynamique
La qualité de fabrication du produit ne déçoit pas, avec en prime un poids contenu. Le casque sait rester léger alors qu'il est constitué de matériaux nobles et de qualité. Il est livré dans une belle boite avec un câble 3,5mm (1,20m), un cable usb pour la recharge de la batterie et un adaptateur "avion". Niveau qualité sonore, on est en présence d'un casque de haute qualité, mais avec une particularité qui fait que l'on aime ou pas. Le rendu sonore est très neutre. Là où d'autres marques et d'autres modèles ont une personnalité très affirmé, le Philips privilégie la fidélité de la source. Ce rendu neutre vous laisse toute la latitude possible pour l'adapter à vos goûts, via les réglages de votre source (téléphone, baladeur, tablette, lecteur audio). En utilisant un réglage d'égaliseur correspondant à vos goûts et à votre oreille vous obtiendrez des résultats de haut niveau. Seul point négatif, l'emplacement de la prise usb pour la recharge de la batterie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Casque à réduction de bruit sans fil
Drago-Nii-San
21/05/2020
United Kingdom
Confusingly good!
After having these headphones for a few months, these were really useful to go on trips with! but then when I arrived home, I accidentally dropped them into water... I then left it into rice to soak up the water and left it until around two weeks ago and they work just as new! not sure if it was supposed to be waterproof but it still works after dropping it into water by accident.
Pour
actually noise cancelling working
Contre
accidental waterproof?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Date d'utilisation 2020-01-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHB8850NC Wireless noise-cancelling headphones
Date d'utilisation 2020-01-21
Les résultats réels peuvent varier.