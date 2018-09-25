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Arrêté
SHB4405BK/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
Pliage à plat
Les haut-parleurs puissants inclinés de 32 mm reproduisent un son clair et limpide, avec des basses riches et profondes.
La télécommande facile à utiliser vous permet de lancer la lecture de pistes et de les mettre en pause, ainsi que de répondre à des appels téléphoniques d'une simple pression sur un bouton.
Les coussinets et les haut-parleurs inclinés apportent un confort longue durée.
3.4
sur 5
21
Avis
bjl60
25/09/2018
France
très légers
un très bon produit légers et pas cher qui comme d’habitude ne ce fabrique plus surement pas assez rentable je voulais en acheter un autre évidement plus fabriqué très dur a trouver a ce prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Flite SHB4405BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
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cupertino
08/08/2017
Italia
Acheteur vérifié
bellissime cuffie
bellissime cuffie le raccomando per il suono pulito e cristillallino
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Flite SHB4405WT Cuffie wireless Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
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Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Acheteur vérifié
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
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