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  • BASS+ Vivez-le à fond
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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Avis
BASS+ Vivez-le à fond
Profitez du son étonnamment puissant produit par cet appareil compact et robuste. Avec des haut-parleurs spécialement réglés pour des basses puissantes, le casque Bluetooth® Philips BASS+ offre une excellente isolation phonique et toute la liberté de la technologie sans fil, pour une écoute optimale de la musique.
Voir tous les avantages

BASS+ Vivez-le à fond

  • HP 12,2 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

  • 6 h d'autonomie

  • ultra-confortable

Puissants haut-parleurs 12,2 mm

Puissants haut-parleurs 12,2 mm

Les basses puissantes rendent votre musique vivante. Les puissants haut-parleurs de 12,2 mm délivrent des basses profondes à partir d'un design élégant et compact.

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Batterie rechargeable offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie

Les 6 heures d'autonomie vous permettent d'écouter de la musique toute la journée.

Technologie Bluetooth® sans fil

Technologie Bluetooth® sans fil

Appairez facilement votre casque à n'importe quel appareil Bluetooth® pour écouter de la musique sans fil.

Spécificités Techniques

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3.4

sur 5

8

Avis

3

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Cet avis concerne le produit SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Cet avis concerne le produit SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

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Cet avis concerne le produit SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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Cet avis concerne le produit SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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