Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

      Philips Avent Natural Response Biberon avec valve AirFree

      SCY673/83

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

      Favorise des tétées calmes et confortables. La tétine Natural Response accompagne le rythme de tétée de bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux. Il est important de trouver la tétine adaptée. Voir plus d'informations ci-dessous.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Biberons Natural

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Afficher tout
      Ce produit
      Natural Response
      - {discount-value}

      Natural Response

      Biberon avec valve AirFree

      total

      recurring payment

      S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

      Une tétine qui fonctionne comme un sein*

      • 1 biberon
      • 260 ml
      • Tétine à débit moyen
      • 3-6 mois
      Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

      Tétée naturelle avec tétine imitant la forme du sein

      La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.

      Tétine laissant le lait s'écouler lorsque bébé tète activement

      Tétine laissant le lait s'écouler lorsque bébé tète activement

      La tétine Natural Response s'adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l'alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s'arrêtent pour avaler et respirer, le lait s'arrête aussi.

      Il est important de trouver la tétine adaptée

      Il est important de trouver la tétine adaptée

      Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

      Conçue pour réduire les problèmes de tétée

      Conçue pour réduire les problèmes de tétée

      La valve AirFree est conçue pour offrir une protection supplémentaire contre les problèmes de tétée en empêchant l'air d’entrer dans l'estomac de votre enfant lors de l'allaitement en position verticale.

      Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

      Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

      Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

      Mêmes produits, nouveau système

      Mêmes produits, nouveau système

      Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait avec précipitation ou s'il laisse échapper du lait en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de boire ou s'il semble frustré. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau lot.

      La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

      La conception anti-fuite de la tétine permet d'éviter les écoulements et la perte de lait

      L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Vous pouvez ainsi éviter les pertes de lait, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

      Compatible avec toute la gamme Philips Avent

      Compatible avec toute la gamme Philips Avent

      Mélangez et utilisez selon vos besoins les pièces de tire-lait, biberons et tasses pour créer votre produit idéal.

      Facile à tenir, même pour les petites mains

      Facile à tenir, même pour les petites mains

      Ce biberon ergonomique est facile à saisir selon n’importe quel angle pour un confort optimal pendant l’allaitement. Facile à tenir, aussi bien pour vos mains que pour les petites mains de bébé.

      Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

      Facile à utiliser, facile à nettoyer et rapide à assembler

      Le large goulot du biberon facilite le remplissage et le nettoyage. Le biberon ne comporte que quelques pièces pour un assemblage simple et rapide. La valve AirFree est composée d'une seule pièce.

      Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

      Les tétines et biberons Natural Response sont sans BPA*

      Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA*.

      Patience, le temps que bébé s’habitue

      Patience, le temps que bébé s’habitue

      Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l’allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C’est tout à fait naturel.

      Spécificités Techniques

      • Inclus

        Valve AirFree
        1  Pièce(s)
        Biberon 260 ml
        1  Pièce(s)
        Tétine moyenne
        1 pièce

      • Fonctions

        Caractéristiques de la tétine
        • Tétée naturelle
        • Design anti-fuites
        • Douce et flexible
      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      • La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits pour les bébés (527.0KB)
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.