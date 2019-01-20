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Arrêté
SCH550/00
Le thermomètre numérique bain et chambre vous permet de connaître facilement la température du bain de votre bébé ou de sa chambre. Votre bébé sera plus à l'aise dans un bain dont l'eau est entre 36,5 et 38 °C. Une température égale ou supérieure à 39 °C est trop chaude et risque de brûler votre bébé ! Les bébés sont plus à l'aise lorsqu'ils dorment dans une pièce dont la température est d'environ 18 °C.
Les produits conformes à la norme de sécurité relative aux jouets ont fait l'objet de tests rigoureux garantissant leur conformité et leur sécurité.
3.1
sur 5
128
Avis
Charoyon
20/01/2019
France
Acheté en 2010 - fait le job et marche encore ;-)
Bravo pour la longévité du produit! je viens de changer les piles pour la première fois et il remarche! Ce produit tient ses promesses ni plus ni moins
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH550/20 Thermomètre bain et chambre pour bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH550/20 Thermomètre bain et chambre pour bébé
Aurelie30000
02/05/2016
France
Indispensable
Depuis l'achat de ce thermomètre je suis rassurée. La chambre de bébé à la bonne température et quand cela diminue on le voit tout de suite. Transportable c'est parfait, il m'accompagne lors de nos vacances. Efficace, beau design et résistant. Il s'adapte a toutes les pièces de la maison et nous donne la température très rapidement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH550/21 Thermomètre bain et chambre pour bébé
Oui, je recommande ce produit
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anas06
10/03/2016
France
simple et efficace
bon produit très pratique pour le bain comme dans la chambre
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH550/21 Thermomètre bain et chambre pour bébé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCH550/21 Thermomètre bain et chambre pour bébé
Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.