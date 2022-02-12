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        Philips AventSCF813/00 Anti-colic baby bottle

        SCF813/00

        4.3
        | (126) Avis | 87% recommandent ce produit
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        Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

        Cliniquement prouvé : la valve anti-coliques atténue le risque de coliques*

        Notre valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé, afin de réduire le risque de coliques et d'inconfort. Lorsque votre bébé tète, la valve intégrée à la tétine fléchit pour que l'air pénètre jusqu'au fond du biberon afin d'éviter les vides d'air. Ainsi, l'air reste dans le biberon au lieu d'être ingéré par le bébé, ce qui atténue le risque de coliques et d'inconfort.

        60 % d'irritabilité en moins la nuit*

        60 % d'irritabilité en moins la nuit*

        Le biberon Philips Avent Anti-colic diminue l'irritabilité. Les bébés nourris au biberon Philips Avent Anti-colic voient leur irritabilité réduite de 60 % la nuit, par rapport aux bébés nourris avec un biberon anti-coliques concurrent.*

        Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

        Sa texture rainurée évite l'écrasement de la tétine, pour une tétée ininterrompue

        La tétine bénéficie d'une forme favorisant une bonne succion et sa texture rainurée évite qu'elle ne s'écrase, pour une tétée confortable et ininterrompue.

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        4.3

        sur 5

        126

        Avis

        87%

        recommandent ce produit

        12/02/2022

        France

        France

        Acheteur vérifié

        Bien pratique toujours un biberon en urgence

        Bien pratique De petite taille Bonne prise en main Les chiffres sont bien visibles

        Pour

        Les chiffres sont bien visibles

        Contre

        Aucun

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF813/27 Biberon Anti-colic

        12/02/2022

        France

        France

        Acheteur vérifié

        Joli biberon

        Rien à signaler impeccable petit facile à transporter

        Contre

        Les chiffres un peu petits

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF821/15 Biberon Anti-colic

        08/01/2019

        France

        France

        Simple et efficace

        Nous avons utilisé ce biberon pour les problèmes de digestion/coliques de notre fille, née grand prématuré. Le biberon a été utilisé dès ses 3 mois et demi (ou environ 1 mois en âge corrigé). Le biberon est facile d’utilisation, il n’est pas trop large, ce qui le rend pratique à tenir. Nous avons apprécié la forme de la tétine, qui est assez haute et avec une base non large, ce qui est simplement parfait lorsque votre bébé a tendance à laisser couler le lait de côté si la base de la tétine est trop large ! Le design du biberon est simple mais suffisant et le biberon est facile d’entretien. Ce biberon a parfaitement tenu ses promesses puisque les troubles/coliques de notre fille ont diminués nettement avec son utilisation. Nous recommandons donc vivement ce produit.

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

        Oui, je recommande ce produit

        Cet avis concerne le produit SCF813/37 Biberon Anti-colic

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